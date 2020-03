Coronavirus : des mesures fortes mises en œuvre sur Ajaccio pour contenir le cluster

Les travaux d’enquête réalisés par les équipes de l’agence régionale de la santé ont établi l’existence d’une chaine de transmission du coronavirus sur la ville d’Ajaccio. « On est dans le cas d’un cluster, c’est-à-dire que la circulation mise en évidence du virus sur un territoire est identifiée», une précision apportée par Franck Robine, le préfet de Corse. Autrement dit, une nouvelle stratégie doit être mise en œuvre. « La situation appelle des mesures fortes pour ralentir la diffusion du virus et limiter les effets du virus en direction des populations les plus vulnérables » a également précisé le représentant de l’Etat qui se veut malgré tout rassurant. « Il y a plus de 70.000 personnes âgées sur le territoire. La protection des personnes âgées passent par les mesures que, nous prenons pour Ajaccio ». Franck Robine a également indiqué que « dans plus de 98% des cas on guérit du coronavirus, dans 80% on a une grippe ».

Pour autant, parmi les 23 cas ajacciens, on note que trois cas se trouvent dans une situation plus sérieuse. Placées en réanimation, elles font l’objet d’une surveillance constante.

Franck Robine, le préfet de Corse, fait le point sur la situation à Ajaccio Copier

Fermetures des écoles, collèges et lycées

Au-delà des mesures barrières mises en oeuvre jusque-là, des directives plus contraignantes seront appliquées dès demain sur l'e,nsemble de la ville d'Ajaccio. Ainsi, le préfet de Corse a décidé de la fermeture des crèches, des écoles, des collèges et( des lycées, ainsi que les structures collectives d'accueil des mineurs. Toutes ces structures seront fermées durant 14 jours.

Julie Benetti, la rectrice de l'académie de Corse Copier

Sont concernés aussi par cette mesure les parcs de jeux couverts, les conservatoires, les clubs sportifs et de façon plus générale tous les lieux clos où se déroulent une activité pour les enfants. "C'est une mesure protectrice" rappelle le préfet de Corse.

Par ailleurs, les ajacciens scolarisés hors de la cité impériale, on pense aux étudiants notamment, sont invités à rester chez eux durant cette même période de 14 jours. "On est dans une zone sensible" précise d'ailleurs Franck Robine.

Rassemblements de plus de 50 personnes interdits

Les rassemblements et manifestations de plus de 50 personnes dans un lieu clos interdits durant 14 jours. Cette disposition concerne également les salles de spectacle, salles de sport, palais des congrès .... L'interdiction ne s'applique pas en revanche aux commerces.

Les transports publics fonctionneront normalement. Pour autant, les mesures barrières seront renforcées.

Toutes les manifestations sportives sont interdites pour 14 jours sur Ajaccio sauf si elle se déroulent à huis clos.

Pas de perturbation sur les élections

Concernant les élections municipales, le premier ministre Edouard Philippe a écrit aux maires. Différentes mesures seront là encore mises en oeuvre pour faire en sorte que ce rendez-vous électoral se déroule dans les meilleurs conditions. Mesures barrières dans les bureaux de vote, désinfectant, gants en latex pour les assesseurs, reconsidérations des salles, tout sera préciser par une circulaire ministérielle qui sera publiée en tout début de semaine. En revanche, et pour éviter un afflux massif de votant dans ces bureaux de vote ajacciens, il a été décidé d'augmenter l'amplitude horaire de ces bureaux de vote. Autrement dit, les opérations de vote pourront se dérouler de 8h à 19h.

"Ce sont des mesures fortes et contraignantes qui sont donc appliquées à la ville d'Ajaccio, mais je suis persuadé que compte tenu de ce que nous observons, ces mesures sont indispensables pour protéger les personnes les plus vulnérables" a précisé Franck Robine, le préfet de Corse.

Des mesures saluées par le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli reconnait la nécessité de ralentir la progression du virus. Dès ce lundi, il réunira les services de la ville pour réfléchir à la manière dont la municipalité pourrait accompagner le dispositif décidé par les autorités.