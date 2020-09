Le conseil de défense, qui a eu lieu ce mercredi, a tranché. Face à la propagation du coronavirus qui s'accélère à Paris, la capitale est passée en zone d'"alerte renforcée" et de nouvelles mesures, beaucoup plus strictes, ont été annoncées par Olivier Véran.

Coronavirus : des mesures plus strictes à Paris pour juguler la propagation du virus

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté ce mercredi une nouvelle cartographie de l'épidémie, qui comprend cinq niveaux de vigilance. Paris et sa petite couronne passent en zone "d'alerte renforcée", comme sept autres grandes villes : Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rouen, Grenoble et Montpellier.

En Île-de-France, le système de santé est désormais en forte tension. La part d'activité liée au coronavirus aux urgences "a doublé en quinze jours" et représente 4% de l'activité des urgences, précise le ministre. Mille personnes ont été hospitalisées en Île-de-France ces sept derniers jours, contre 450 la semaine précédente. En France, la part des patients Covid atteint désormais 19% en réanimation.

Cette situation provoque la mise en place d'une série de nouvelles restrictions sanitaires qui ont été décidées ce mercredi matin au cours d'un conseil de défense.

Fermeture des bars avant 22h

Dès lundi, les bars devront fermer plus tôt, avant 22h. A ce sujet la Mairie de Paris n'a pas obtenu gain de cause. Anne Hidalgo, maire de Paris, souhaitait préserver la vie économique et culturelle de la capitale.

Mariages en petit comité, rassemblements limités

Les fêtes, les mariages, les tombolas, les anniversaires, communions devront se tenir en petit comité, à moins de trente personnes . Les salles polyvalentes et salles des fêtes devront respecter cette jauge

. Les salles polyvalentes et salles des fêtes devront respecter cette jauge Les rassemblements au-delà de dix personnes sont interdits dans l'espace public, par exemple dans les parcs

dans l'espace public, par exemple dans les parcs Fermeture des salles de sport et gymnases, des salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités associatives à partir de lundi

et salles polyvalentes pour les activités associatives à partir de lundi La jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements passe de 5.000 à 1.000 personnes. Les grands événements comme les fêtes locales et les fêtes étudiantes sont interdits.

Ce qui ne change pas

Pour les EHPAD et les transports en commun, il n'y a pas de nouvelles mesures.

Les enterrements ne sont pas concernés par les mesures de restriction, mais le ministre de la Santé appelle à la prudence et la responsabilité de chacun.

Vers une alerte maximale ?

Si le taux d'incidence continue de monter en flèche et dépasse le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants, Paris pourrait passer en zone "d'alerte maximale", comme c'est déjà d'Aix-Marseille et de la Guadeloupe. Dans ces territoires, tous les bars et restaurants doivent fermer dès samedi, ainsi que tous les établissements recevant du public.

L'objectif du gouvernement est que ces mesures ne durent "pas plus de deux semaines", le temps de freiner la propagation du virus. Mercredi soir, aucun département français n'est en situation d'urgence sanitaire, le seuil de vigilance maximal.