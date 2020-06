Coronavirus : des mesures pour limiter la contamination chez les saisonniers agricoles du Vaucluse

On attend le résultat en début d'une semaine d'une centaine de prélèvements effectués sur des saisonniers agricoles du Vaucluse. Il y a quelques jours, un foyer de contamination a été découvert chez des ouvriers de plusieurs exploitations dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse. En tout, 670 personnes ont été testées dans notre département et pour le moment, 27 cas se sont révélés positifs au Covid-19. La majeure partie, - vingt cas-, se concentre dans une exploitation de Carpentras, le reste à Châteauneuf-de-Gadagne.

Des saisonniers envoyés par la société d'intérim espagnole Terra Fécundis

Les saisonniers agricoles touchés par le Covid-19 ont été envoyés dans les exploitations de la région par la société d’intérim agricole espagnole Terra Fécundis, qui avait concentré ses ouvriers à certains endroits, comme à Maillane dans les Bouches-du-Rhône, où 125 cas positifs ont été recensés.

Pour éviter une propagation de la contamination, la chambre d’agriculture de Paca a demandé aux exploitants de veiller à respecter certaines mesures et notamment sur la nécessité de limiter le plus possible les contacts entre les équipes, pendant et en dehors des heures de travail. "Il est important de sensibiliser les saisonniers à la limitation de leurs déplacements hors des exploitations y compris pendant les moments privés, même si ce n'est pas facile", admet André Bernard.

Limitation des déplacements et des contacts entre ouvriers

Le président de la chambre régionale d'agriculture explique que si les ouvriers doivent se déplacer, le port du masque est obligatoire dans le véhicule. La question du logement est aussi soulevée. D’où l’importance de continuer à faire des tests. Avec la crise sanitaire, plusieurs exploitants agricoles ont engagé des frais pour assurer une chambre à chaque saisonnier, et éviter l’hébergement collectif au maximum.

De son côté, la MSA propose un dispositif d’aides aux agriculteurs pour financer des équipements de prévention comme des parois en plexiglass, les systèmes d’ouverture automatique de portes ou dispositifs « sans contact », ou la location de véhicule supplémentaire.

Par ailleurs, la société Terra Fécundis est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille dans un dossier de fraude au travail détaché en France. Le préjudice pour la sécurité sociale française, privée des cotisations, serait d’un peu plus de 112 millions d’euros.