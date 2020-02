Coronavirus : des mesures sanitaires pour 500 personnes qui participent aux essais-mer d'un paquebot

Saint-Nazaire, France

Vers midi ce mardi, le Celebrity Apex a quitté le port de Saint-Nazaire et les Chantiers de l'Atlantique où il est en construction pour une série d'essais en mer pendant plusieurs jours. Le luxueux paquebot doit être livré le 20 mars prochain à l'armateur américain Royal Caribbean Cruise. Ces essais vont permettre de tester de nombreux équipements du bateau dont les moteurs. Environ 500 ouvriers, techniciens et ingénieurs y participent. Des salariés des Chantiers de l'Atlantique mais aussi des salariés de sous-traitants et des représentants de différents équipementiers du navire. Ces essais-mer étaient initialement prévus mi-janvier. Ils ont été repoussés à plusieurs reprises en raison des conditions météorologiques et de la grève des travailleurs portuaires. Le retour du navire est prévu en fin de semaine, a priori samedi.

Prise de température avant d'embarquer

Ce mardi en milieu de matinée, les 500 personnes qui participent aux essais-mer ont été accueillies au pied du paquebot par un médecin et une infirmière dans le cadre des mesures de prévention de l'épidémie de coronavirus. Avant de monter à bord, on leur prend la température. On leur demande aussi en français ou en anglais si elles ont séjourné en Chine ou à Hong-Kong le mois écoulé ou côtoyé une personne qui y a séjourné. Elles sont invitées à remplir une déclaration sur l'honneur. Selon un cadre des Chantiers de l'Atlantique croisé sur place, la direction des chantiers navals n'a voulu prendre aucun risque sachant que ces centaines de salariés vont passer plusieurs jours à bord du navire.

Toutes les personnes se sont volontiers prêté au test de température © Radio France - Anne Patinec

Le celebrity Apex va subir toute une série d'essais en mer avant sa livraison © Radio France - Anne Patinec

Long de 306 mètres, comptant 16 ponts, le Celebrity Apex peut accueillir 2.918 passagers et 1.320 membres d'équipage. Il comporte 1.467 cabines.