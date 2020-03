Coronavirus : des militaires en renfort attendus devant les hôpitaux de La Rochelle et de Poitiers

8 unités de militaires seront déployées ce mercredi dans les principales villes de Nouvelle-Aquitaine. Plus de 200 hommes à Bordeaux, Bayonne, mais aussi La Rochelle et Poitiers. Leurs missions : sanitaires, sécuritaires et logistiques.