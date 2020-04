Coronavirus : Des milliers de masques en arrivage dans le département

Depuis le début de la crise sanitaire, il a beaucoup été question des masques. Les commandes passées par les collectivités commencent à être livrées, des milliers de masques chirurgicaux et FFP2 arrivent donc en Isère.

C'est une question sensible depuis le début de la crise du Coronavirus, celle des masques à destination des personnes engagées dans la lutte contre la maladie. Si les hopitaux, les Ehpad, et plus généralement l'ensemble des professions de santé sont gérés par l'Agence Régionale de Santé (ARS), les collectivités locales ont aussi cherché à protéger leur personnel exposé au virus.

Une vaste commande groupée a été effectuée par la région, pour le compte des départements et des métropoles (Grenoble, mais aussi Lyon, St Etienne et Clermont). Des masques chirurgicaux et FFP2 venus de Chine via Saint-Exupéry, qui commencent à être livré dans nos territoire.

66.000 masques entre les mains du département de l'Isère, 19.000 entre celles de la ville de Grenoble

Une livraison bienvenue, puisque les collectivité locales avaient déjà pioché dans leur stock, qui vont donc être renfloués. Le département a ainsi reçu 66.000 masques pour les maisons de retraite non médicalisées, et les différents services d'aide à domicile (les auxiliaires de vie par exemple). La capitale des Alpes elle, s'est fait livrer 19.000 masques chirurgicaux jeudi, ils iront au CCAS et aux agents de la Ville.

9 millions de masques en tissu commandés dans la région pour le déconfinement

Dans la perspective du déconfinement, la question de la distribution de masques au grand public se pose déjà. La région a ainsi déjà commandé 9 millions de masques réutilisables pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Le marché est essentiellement entre les mains de 9 entreprises régionales (Porcher, Chamatex, Mulliez, AJ Biais, Faurecia, Boldoduc, Tissage, Carret, Ouvry) et certains établissements seront très prochainement servis. C'est notamment le cas des ESAT, les Etablissements et Services d’Aides par le Travail. Ces structures, il y en a 200 dans la région dont 29 en Isère, qui permettent l'insertion des personnes handicapées par le travail doivent recevoir la semaine prochaine 25.000 masques.

Par ailleurs d'autres collectivités font des commandes supplémentaires, c'est le cas de la ville de Grenoble qui a annoncé mercredi soir qu'elle allait acheter 175000 masques en tissu pour les grenoblois, là encore ces masques seront confectionnés par des entreprises locales.