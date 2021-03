Coronavirus : des nouveaux rendez-vous de vaccination ouvrent dans le Doubs

Des nouveaux créneaux de vaccination contre le coronavirus ouvrent dans le Doubs pour le mois d'avril, après une augmentation importante du nombre de doses livrées dans le département. Ces livraisons vont permettre de vacciner 8000 personnes par semaine, réparties dans les quatorze centres de vaccination déjà ouverts.

Des rendez-vous pour les personnes prioritaires

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site sante.fr si :

vous avez plus de 70 ans

vous êtes personne à risque

vous êtes professionnels de santé de moins de 55 ans

Les rendez-vous sont disponibles dans les centres de vaccination, situés à Audincourt, Baume-les-Dames, Besançon, Maîche, Montbéliard, Morteau, Ornans, Pont-de-Roide, Pontarlier, Quingey, Valdahon et Voujeaucourt.

Le taux d'incidence explose

Cette accélération de la vaccination intervient alors que les indicateurs de l'épidémie de covid-19 sont inquiétants. Dans le Doubs, le taux d'incidence avoisine 400 cas pour 100.000 habitants, selon la préfecture, ce qui est bien au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 250 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence explose à cause de la propagation des variants, devenus majoritaires et qui sont plus contagieux et plus agressifs.

11% des habitants du Doubs ont reçu une injection

Pour l'instant, 11% des habitants du Doubs ont reçu une première dose de vaccin et 4,5% de la population a reçu les deux doses, en date du 29 mars. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés pour les personnes prioritaires : 60% des seniors de plus de 75 ans vivant à domicile ont reçu une première dose et 34% ont reçu deux doses. Dans les EHPAD, la couverture vaccinale dépasse les 93% pour la première dose et 71% pour la seconde injection.