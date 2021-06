Coronavirus : des opérations de vaccination sans rendez vous dans les Côtes-d'Armor

La préfecture des Côtes-d'Armor et l'Agence régionale de santé mettent en place des opérations de vaccination anti-covid sans rendez vous pour accélérer la campagne. Elles ont lieu ce vendredi 25 et ce samedi 26 juin à Paimpol, Langueux et Saint-Brieuc.