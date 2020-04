Coronavirus : des Parisiens ayant fui la capitale sont hospitalisés en réanimation à la Rochelle

C'est une première depuis la polémique autour de ces Parisiens ayant fui la capitale pour passer le confinement au vert ou à la mer en Charente-Maritime. Comme le craignait un certain nombre de médecins, plusieurs de ces résidents secondaires arrivés notamment sur l'Ile de Ré sont aujourd'hui atteints du coronavirus et pris en charge en réanimation, indique le docteur Thierry Godeau, président de la Commission médicale d'établissement du Centre hospitalier Littoral Atlantique, qui réunit les hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort.

"Nous avons à La Rochelle des patients parisiens en réanimation, c'est aussi le cas à Bayonne et La Roche-sur-Yon

"Tous les Parisiens soignés au CH de La Rochelle ne sont pas Covid-19", tempère cependant le Dr. Godeau qui s'était lui-même alarmé de l'arrivée massive de franciliens au début du confinement généralisé. Malgré l'augmentation de la capacité de seize lits en temps normal à vingt-deux lits actuellement, le service de réanimation est "saturé" si bien que le centre hospitalier de La Rochelle n'est plus en mesure d'accueillir de nouveaux transferts de malades d'Ile-de-France à la différence des autres établissements de santé de Poitou-Charentes. "C'est la solidarité entre les hôpitaux, cette fois-ci, on passe notre tour."

“Médecins libéraux et médecins hospitaliers, nous partageons le même sentiment d'inquiétude"

Président de la Conférence nationale des Commissions d'établissement médicales des centres hospitaliers de France, le docteur Thierry Godeau souhaite également encourager les patients confinés à ne pas renoncer aux soins. "Les gens atteints de diabète ou d'insuffisance cardiaque ou respiratoire ont du mal à faire appel à leur médecin par peur de l'épidémie".

"Les maladies ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique, nous craignons d'avoir des retards de diagnostics et que les maladies soient détectées à un stade beaucoup plus avancé"

Le Dr. Thierry Godeau s'inquiète de la baisse des dépistage, "et on sait que dans une maladie telle que le cancer, plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont importantes."

"Pour les masques, si tout le monde en avait..."

S'agissant des moyens de protection, le docteur Thierry Godeau reconnaît que le centre hospitalier de La Rochelle est "en tension sur les surblouses". "Il n'y a pas d'inquiétude à court terme concernant les masques mais cela dépend des livraisons à venir..."

"On le voit dans les pays asiatiques, on a l'impression que le déconfinement serait beaucoup plus précoce et plus sécurisé si nous avions des masques de qualité pour tout le monde"

"Il ne faut pas oublier que pour les masques, c'est une pénurie mondiale", rappelle le Dr. Thierry Godeau. L'arrêté du maire Les Républicains de Royan rendant obligatoire le port du masque a été annulé cette semaine par la préfecture de Charente-Maritime.