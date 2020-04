Coronavirus : des patients de Bourgogne-Franche-Comté donnent leur plasma pour un essai clinique national

Tout comme le traitement à la chloroquine, cela fait partie des pistes de la lutte du monde médical contre le coronavirus. Et aussi des espoirs que l’on peut avoir de soigner la maladie. Un essai clinique débute ce mardi auprès de 200 patients retenus en Île-de-France, dans la région Grand-Est mais aussi et Bourgogne-Franche-Comté.

De nombreux patients guéris en Bourgogne-Franche-Comté

Notre région a été retenue parce que tout comme le Grand-Est, elle est l’une des plus touchées par l’épidémie. C’est donc logiquement l’on y trouve aussi le plus de patients qui ont guéri du coronavirus (selon un dernier bilan, 986 sont sortis d’hospitalisation en ce début de semaine). A partir de ce mardi 7 avril, on va donc prélever à ces patients 600 ml de plasma. Ce plasma sera ensuite réinjecté en doses plus petites de 200 à 220 ml à des patients souffrant encore de la maladie dans l’espoir de leur transférer cette immunité.

Un plasma qui contient des anticorps au Covid-19

Le plasma des donneurs contient en effet des anticorps au Covid-19, qui pourraient aider ceux qui en sont au stade aiguë de la maladie. Ce n’est que dans deux ou trois semaines qu’on saura si la méthode fonctionne. Et ce n’est que dans ce cas, et en l’absence d’effets secondaires importants, que le traitement sera alors élargi à un autre groupe de patients.

Intitulé Coviplasm, cet essai clinique est principalement dirigé par l’Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) en association avec l’Etablissement français du sang (EFS). Un chercheur franc-comtois, le professeur Pierre Tiberghien, l’ancien directeur de l’Etablissement français du sang en Bourgogne-Franche-Comté y joue également un rôle essentiel.