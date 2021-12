La situation est tendue à l'hôpital de Bayonne. Des patients on dû être transférés vers les hôpitaux de Dax, Mont-de-Marsan, Pau et Bordeaux pour ne pas déprogrammer des opérations hors Covid. Michel Glanes le directeur de l'hôpital était l'invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi.

Coronavirus : des patients de l'hôpital de Bayonne transférés dans les Landes, le Béarn et la Gironde

"On est totalement sous tension", les mots de Michel Glanes, directeur de l'hôpital de Bayonne, ce mercredi sur France Bleu Pays Basque. Alors qu'il part bientôt à la retraite, il est revenu sur la situation actuelle avec la crise sanitaire, et notamment le transfert de patients vers des hôpitaux des Landes, Béarn et Gironde.

Un nombre de patients en réanimation inédit

"Aujourd'hui c'est 42 patients hospitalisés pour Covid à l'hôpital de Bayonne, explique Michel Glanes, dont 32 sur des lits dédiés et 13 en réanimation, c'est certainement le chiffre le plus élevé depuis le début de la vague épidémique."

Nous sommes en limite de suractivité sur le Covid — Michel Glanes, directeur de l'hôpital de Bayonne

Michel Glanes évoque un taux d'incidence de presque 800 cas pour 100.000 habitants ces derniers jours sur le BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz). "Heureusement que la vaccination protège beaucoup, mais avec ces taux d'incidence sans la vaccination, l'hôpital serait aujourd'hui totalement débordé." Et malgré le plan blanc, déclenché il y a une semaine, "les capacités de redéploiement sont très limitées compte tenu de l'usure, de l'absentéisme, de la difficulté à assurer toutes les tâches simultanément" ajoute-t-il.

Des transferts de patients depuis le 15 novembre

Résultat, pour ne pas déprogrammer des opérations chirurgicales, des patients Covid ont été transférés depuis le 15 novembre vers d'autres centres hospitaliers de la région à l'initiative de l'Agence Régionale de Santé. Au total 13 patients sont concernés, six ont été transférés à l'hôpital de Dax "particulièrement en réanimation", mais aussi dans les hôpitaux de Mont-de-Marsan, de Pau, et de Bordeaux.

Michel Glanes a passé 11 ans à la tête du Centre Hospitalier de la Côte Basque, vous retrouvez son interview en intégralité ici.