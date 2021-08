Coronavirus : Des patients du Gard et de l'Hérault transférés à l'hôpital de Metz

Après avoir transféré ses patients lors de la première vague, c'est maintenant à l'hôpital de Metz d'accueillir des patients en provenance des régions les plus touchées par cette nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus.

Trois patients en provenance de Montpellier et Nîmes

Ce vendredi, trois patients ont atterri au Lorraine Airport, pour être pris en charge par le CHR Metz-Thionville. L'avion, en provenance de Montpellier, abritait deux patients de l'Hérault et un troisième de Nîmes.

Nicolas Caron, infirmier-anesthésiste au SMUR de Montpellier, a accompagné les patients dans l'avion. Il salue la solidarité de la grande famille des soignants : "On a été très bien accueilli par les équipes de réanimation ici. Les infirmières d'ici nous ont dit qu'il y a quelques mois, c'était eux, que c'était normal qu'ils fassent la même chose. Vraiment, c'est compliqué pour nous en ce moment et on voit que la solidarité fonctionne a plein, et ça quand même, ça fait plaisir ! C'est quand même impressionnant".

"Une stratégie qui fonctionne"

Côté messin, François Braun, le chef des urgences chapeaute l'opération. Bien sûr, il se souvient des transferts dans l'autre sens pendant la première vague, mais il explique que c'est surtout le meilleur moyen de répondre à une réalité médicale : "Plus que rendre la pareille, c'est appliquer une stratégie qui fonctionne. Et que nous avons fait fonctionner lors de la première vague. Il faut absolument transférer des patients pour donner des places de réanimation sur place, pour pouvoir accueillir d'autres patients. Il n'y a pas d'autre solution qui soit pérenne dans le temps".

Les autres ont besoin de nous, il est évident qu'on doit être là

La solidarité, une valeur chère à Marie-Odile Saillard, la directrice du CHR Metz-Thionville, qui a été la première à lancer un appel solennel à l'aide au plus fort de la première vague. Elle comprend plus que jamais la situation dans les hôpitaux d'Occitanie : "Les autres ont besoin de nous, il est évident qu'on doit être là. Comme ils se sont levés tôt nos montpelliérains, je leur ai fait servir une petite collation avant de repartir. Il faut aussi qu'on prenne soin de nous entre nous, c'est important. Le système est capable de tenir, mais dans la durée, dans la longueur, il faut qu'on soit capable de se faire confiance".

Un message d'espoir, alors que ce week-end, 6 patients doivent être transférés de la Guadeloupe vers Paris.