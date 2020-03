Coronavirus : des patients en réanimation du nord-est de la France transférés au CHU de Grenoble

40 patients atteints du coronavirus qui sont actuellement hospitalisés dans la région Bourgogne-Franche-Comté vont être transférés dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le CHU de Grenoble.

La décision vient de l'ARS (Agence régionale de Santé) et elle a été prise parce que le nord-est de la France est particulièrement touché par l'épidémie et fait face à un important afflux de patients. "La région Bourgogne Franche-Comté connait actuellement une forte occupation des lits de réanimation et des perspectives d’aggravation durant le week-end qui justifie une anticipation impliquant l’appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la prise en charge de certains des patients", explique l'ARS dans un communiqué.

10 patients en Isère

Les 40 patients en question sont tous en réanimation et ils seront transférés dans trois départements : le Puy-de-Dôme, l’Allier et l’Isère. "Ce transfert s’effectuera sur trois à quatre jours et 13 patients ont déjà été reçus dans les hôpitaux de Clermont-Ferrand et de l’Allier ce samedi 28 mars", détaille le communiqué.

10 patients seront transférés au CHU de Grenoble, 21 personnes iront au CHU de Clermont-Ferrand, et 9 seront réparties dans 3 établissements de l’Allier.

Une prise en charge selon l'évolution de la situation

Ces établissements ont été choisis en fonction du taux d’occupation actuel des lits de réanimation dans la région. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes continuera d’être vigilante sur l’évolution de la situation épidémiologique dans les territoires de la région et sur les capacités hospitalières en soins de réanimation.

Les patients seront transférés en avion, hélicoptère ou ambulance, selon les destinations. Ils nécessitent une médicalisation pendant le trajet et seront placés sous la surveillance d’un médecin et d’une infirmière jusqu’à leur prise en charge à l’hôpital.