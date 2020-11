Coronavirus : des patients en réanimation en Moselle transférés en Allemagne

Comme un air de déjà vu... L'Allemagne vient à nouveau prêter main-forte aux hôpitaux français, engorgés par les patients touchés par la Covid-19. Ce vendredi, des transferts de patients sont organisés des hôpitaux de Moselle vers les services hospitaliers allemands, dans le Land frontalier de la Sarre.

Des patients de Thionville, Sarreguemines et St-Avold

Dans un communiqué, le CHR Metz-Thionville précise : "Ces transferts concernent des patients de l’hôpital Bel Air de Thionville, du Centre hospitalier de Sarreguemines et du groupe SOS Santé de Saint-Avold qui seront transférés dans les prochaines 24 heures vers des hôpitaux sarrois".

"En raison du manque de personnels soignants"

Le centre hospitalier ajoute : "Si les services de soins critiques du CHR Metz-Thionville ne sont pas à l’heure actuelle saturés, les difficultés d’armement de lits supplémentaires en raison du manque de personnels soignants conjuguées au pic épidémique attendu à la mi-novembre imposent une vigilance accrue et un grand sens de l’anticipation pour éviter toute difficulté à venir dans la prise en charge des patients."

Des liens privilégiés noués pendant la première vague

Au printemps déjà, au plus fort de la première vague de Coronavirus, des transferts de patients de l'Est de la France avaient été organisés vers l'Allemagne. Comme le précisent les services français : "La proximité géographique ainsi que les liens privilégiés noués en particulier durant la première crise avec les autorités et les structures hospitalières du Land de Sarre ont permis aux équipes médicales et soignantes d’acquérir une réelle expertise dans la gestion de ces transferts sensibles."