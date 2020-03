Coronavirus : des patients vont quitter l’hôpital d’Annecy pour être suivis par leur médecin traitant

Alors que la Haute-Savoie compte désormais 48 cas de coronavirus dont une quarantaine liés au regroupement identifié à la Balme-de-Sillingy, les premiers patients hospitalisées depuis plus d’une semaine vont pouvoir quitter le centre hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE). "Entre 5 et 6 personnes dans un premier temps qui devront rester confinées chez elle et porter un masque pour ne pas contaminer leurs proches", confirme un responsable du CHANGE." La prise en charge de ces malades dont l’état de santé n’inspire aucune inquiétude sera assurée par les médecins généralistes volontaires et selon un protocole* précis. Il prévoit une téléconsultation quotidienne avec un questionnaire de surveillance édicté par les infectiologues et des visites à domicile à J +7 et J +14.

Masque FFP2, surblouse...

Le président du Conseil départemental de l’ordre des médecins indique que les généralistes concernés vont recevoir le matériel pour intervenir sans risque. "On n’allait pas envoyer les médecins sans aucune protection. Ils auront le même équipement que dans les hôpitaux." Les deux visites de suivi au domicile du patient contaminé se feront donc avec un masque FFP2, une surblouse, des lunettes … Le médecin sera également en contact direct avec un infectiologue de l’hôpital d’Annecy pour répondre à "toutes les questions qui n’auraient pas été anticipées". Cette mesure va notamment permettre à l'hôpital d'Annecy de libérer des lits afin d'augmenter sa capacité d'accueil pour les cas graves (coronavirus ou autres pathologies) nécessitant une hospitalisation.

"Le médecin ira voir son patient à son domicile." - René-Pierre Labarrière, président du Conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Savoie

_______________________________________________ *Le protocole a été déterminé par l'Agence régional de santé (ARS) en lien avec l'hôpital d'Annecy et le Conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Savoie.

