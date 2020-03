En cette période de confinement, des pharmacies de la Somme proposent de livrer les médicaments de leurs clients à domicile. Exemple à la pharmacie des Hauts-de-France à Amiens et à la pharmacie des Hortillonnages à Camon.

Coronavirus : les pharmacies de la Somme livrent de plus en plus de médicaments à domicile

A Amiens, la pharmacie des Hauts-de-France, quartier Sainte-Anne propose à ses clients de livrer leurs médicaments à domicile.

Le mode d'emploi est simple : une prise de rendez-vous par téléphone et l'un des employés effectue la livraison à la porte du client.

Ce dispositif était déjà proposé dans cette officine avant l'arrivée du coronavirus mais en cette période de confinement les livraisons ont plus que doublé, jusqu'à 25 chaque jour contre une dizaine auparavant. Un dispositif chronophage mais nécessaire pour Azzeddine Biade, le patron de la pharmacie.

"Ne venez pas en pharmacie, restez chez vous !"

Julien Delenclos, pharmacien à Camon dans l'agglomération d'Amiens, appelle lui carrément tous ses clients à rester chez eux.

Depuis septembre 2019, son officine, la pharmacie des Hortillonnages, a créé Pharmapp, une application pour téléphones portables. Un dispositif de plus en plus prisé en cette période de coronavirus. La plateforme enregistre une quarantaine de demandes par jour, huit fois plus qu'avant le confinement.

Vous pouvez y scanner votre ordonnance et la pharmacie livre vos médicaments dans la journée sur le pas de votre porte.