Depuis quelques jours, des policiers qui présentent des symptômes du coronavirus peuvent être testés chaque jour à Marseille et à Nice. Au moins 600 policiers sont confinés sur le territoire national.

Coronavirus : des policiers testés chaque jour à Marseille et à Nice

Comme les syndicats l'ont réclamé cette semaine aux préfectures, des policiers des Bouches-du-Rhône et des Alpes-maritimes ont désormais droit à un dépistage du coronavirus. Deux conditions : avoir des symptômes de la maladie et être volontaires. A Marseille, chaque matin, des agents de la Police Nationale se rendent à l'IHU dirigé par le professeur Raoult et peuvent être reçus en priorité.

Depuis le 16 mars, près de 100 000 policiers en France ont été mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 225 000 procès-verbaux ont déjà été dressés sur le non-respect des consignes de confinement, pour environ 3,7 millions de contrôles.

Un appel à cesser les contrôles du confinement

Mais le ton monte de plus en plus entre les syndicats de policiers et le ministère de l'intérieur à propos du matériel de protection réclamé par les agents pour effectuer ces missions.

On a vu le président avec un masque. C'est bien la preuve que c'est utile - Rudy Manna, secrétaire régional du syndicat Alliance en Paca

Alliance appelle les agents à ne plus assurer les contrôles tant qu'ils n'auront pas reçu le "matériel de protection nécessaire suffisant" contre le coronavirus.

"On ne peut pas prendre le risque de contrôler sans masque, affirme Rudy Manna, secrétaire régional du syndicat Alliance en Paca. Après tout, on a vu le président de la République avec un masque. C'est bien la preuve que c'est utile !"

A Nice comme à Marseille, les préfectures de police n'ont pas communiqué le nombre de policiers testés positif au Covid-19. Selon les derniers chiffres, 600 policiers étaient confinés sur le territoire national cette semaine, suspectés d’avoir le coronavirus.