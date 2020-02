Coronavirus : des professionnels de santé vous conseillent par téléphone à Nice

La ville de Nice met en service ce vendredi une plateforme téléphonique pour répondre aux nombreuses interrogations qui entourent le coronavirus. Des professionnels de santé formés aux situations de crise répondent aux Azuréens de 9h à 19h et rappellent les bons réflexes en cas de doutes.

Après le numéro vert du Gouvernement (0 800 130 000), la ville de Nice a mis en service ce vendredi à 14h une plateforme téléphonique pour répondre aux interrogations des Azuréens concernant le coronavirus. Si vous avez le moindre doute sur un voyage dans une zone à risque, vous pouvez désormais composer le 04.97.13.56.00. Au bout du fil, des professionnels de santé.

Le numéro à composer de 9h à 19h : 04.97.13.56.00

Une vingtaine d'agents sont depuis ce vendredi mobilisés en permanence de 9h à 19h, 7J/7. Des médecins, des psychologues et des infirmières formés à ces situations de crise. Leur mission ? Écouter, rassurer et surtout conseiller ceux qui rentrent d'une des zones à risques. Chine, Iran, Hong Kong ou plus près de chez nous la Lombardie ou la Vénétie en Italie. La liste est mise à jour heure par heure sur le site du gouvernement.

Vous rentrez d'une de ces zones ? Vous devez éviter tout contact physique pendant au moins 14 jours et prévenir votre employeur. Vous présentez un des trois symptômes du coronavirus (fièvre / toux / difficulté respiratoire) ?Alors la consigne c'est d'appeler le Samu, pas de vous y rendre ni d'aller chez le médecin. Il faut faire le 15.

Menton devrait également ouvrir une plateforme téléphonique

Par ailleurs les agents relayent la consigne du ministère de l'Éducation nationale aux 30.000 élèves ou professeurs de l'académie des Alpes-Maritimes et du Var : ceux qui rentrent d'une des zones à risque sont priés de ne pas faire leur rentrée lundi. La ville de Menton devrait mettre en service samedi une plateforme téléphonique de ce type.