Coronavirus : des protections et des vestiaires pour les soignants libéraux en Sarthe

A La Suze, Brûlon, Loué, Rouillon et Laigné-en-Belin, les médecins et infirmiers sont formés au port d’un équipement spécial pour leurs tournées auprès des malades. Des vestiaires communaux sont également mis à leur disposition.

Une tenue de "cosmonaute". C'est l'expression imagée utilisée par Anthony Mussard pour décrire l'équipement porté par les médecins et infirmiers libéraux dans au moins cinq communes sarthoises : La Suze, Brûlon, Loué, Rouillon et Laigné-en-Belin. Le futur maire de Loué et infirmier anesthésiste a bénévolement dispensé une formation à ces professionnels de santé pour leur expliquer comment porter cette tenue et ainsi leur garantir la meilleure protection possible contre le coronavirus. "Nous essayons de répliquer ce que nous faisons à l'hôpital, où nous nous habillons avant d'entrer dans la chambre d'un patient porteur du virus", explique-t-il. "Ici, le soignant s'habille, va faire sa tournée auprès des malades puis revient à la base pour se déshabiller et repartir sans contamination sur lui. Il se protège et il protège ses patients".

Sécuriser les soignants et les patients

Chaque matin, les médecins et infirmiers des communes concernées enfilent ainsi un sur-vêtement, des gants, un masque très filtrant (FFP2), des lunettes et une charlotte. "Pas un morceau de peau ne doit ressortir", résume Anthony Mussard. Un vestiaire, composé de deux salles communales différentes, est mis à leur disposition : l'une pour s'habiller, l'autre pour se déshabiller. "L'idée est d'avoir des soignants mobilisés qui n'ont pas peur d'aller - entre guillemets - au front", explique l'élu, par ailleurs infirmier anesthésiste à l'hôpital du Mans. "Les patients, eux, peuvent bénéficier de soins adaptés, dans un contexte sécurisé, à leur domicile. En procédant ainsi, nous évitons d'étendre la contamination. Nous poursuivons un objectif de santé publique".

Suffisamment de matériel grâce à la solidarité sarthoise

Le matériel de protection proposé aux soignants de La Suze, Brûlon, Loué, Rouillon et Laigné-en-Belin est à usage unique. Il en existe en nombre suffisant, grâce à plusieurs donateurs, se réjouit Anthony Mussard : "Des peintres, des entreprises de désamiantage, des cantines scolaires. Ce matériel est arrivé un peu par miracle, grâce à la solidarité nationale". En ce début avril, une cinquantaine de médecins et infirmiers sarthois sont formés à l’utilisation de cet équipement contre le coronavirus. Anthony Mussard, infirmier et futur maire de Loué a aussi réalisé un tutoriel pour que les soignants puissent apprendre à distance les bons gestes pour enfiler et retirer la tenue de protection.

