Coronavirus : des purificateurs d'air en test au lycée Holtzer de Firminy dans la Loire

Dès ce lundi 16 novembre, les demi-pensionnaires de la cité scolaire Jacob-Holtzer, à Firminy dans la Loire, vont déjeuner avec des purificateurs d'air à leurs côtés. Ces appareils font partie d'une expérimentation grandeur nature contre le coronavirus que mène la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début du mois de novembre.

Une expérimentation parmi d'autres dans la région

Au moins quatre purificateurs d'air vont faire leur apparition dans le self du lycée Jacob Holtzer. Dotés d'une série de quatre filtres, ils permettent d'assainir l'air et surtout de le débarrasser des micro-particules qui peuvent être porteuses du coronavirus. "Cela va rassurer les élèves, leurs parents et les personnels", souffle la proviseure du lycée, Florence Geib.

Les résultats de ces purificateurs vont être examinés de très près, sur quinze jours. L'objectif est de trouver le meilleur moyens de purifier l'air, afin de l'étendre à tous les lycées de la région pour une enveloppe de 10 millions d'euros. Compte tenu de l'enjeu, une dizaine d'autres tests sont menés parallèlement depuis le début du mois, comme à Clermont-Ferrand, avec des purificateurs à base de LED.

Si le lycée Jacob-Holtzer a été choisi, c'est en raison de sa taille : plus de 600 élèves fréquentent, mais aussi de ses bâtiments, bien adaptés au système décrit plus haut. Enfin, la ville de Firminy et la Loire sont particulièrement touchées par la deuxième vague de coronavirus. Symbole de cette urgence, l'hôpital Le Corbusier se situe juste devant la Cité scolaire.

Les écoles de Firminy vont également être équipées

Bien que le lycée n'en soit qu'à la phase de tests, le maire de la ville Julien Luya se dit séduit par la méthode. Il a même commandé huit purificateurs pour les écoles de la ville : "la région nous donne cette possibilité-là, donc on ne va pas s'en privé. On réfléchit à les mettre dans les salles de restauration, comme dans les lycées, mais aussi dans les salles d'évolution. Dans les écoles, c'est là où les élèves se mélangent et font de l'activité physique."

Une protection supplémentaire à 30.000 euros les huit purificateurs, entièrement pris en charge par la Région. Quant à savoir quand ces appareils arriveront, Julien Luya se montre prudent : "il va falloir un temps de fabrication, les lycées seront dotés en priorité, mais j'espère que cela sera le plus rapidement possible pour nos écoles."