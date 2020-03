Coronavirus : des repas de chef pour les soignants de l'hôpital de Bayonne

Les mots guérissent, les mets aussi. Encore un exemple de chaîne de solidarité et de générosité pour venir en aide au personnel hospitalier. Des chefs basques vont à partir de, ce mercredi, se relayer dans les cuisines du Centre Hospitalier de la Côte Basque pour concocter des menus gastronomiques. Le self de l'hôpital est fermé le soir, les soignants auront par conséquent à leur disposition des petits plats haut de gamme qu'ils pourront venir chercher à toute heure de la nuit.

Il fallait aller vite

Cette initiative est née grâce à la plateforme internet basque rezto.net créée à Bidart par Flore Bonnard, restauratrice de métier. Cette jeune femme, séduite par l'initiative du chef de l'Elysée Guillaume Gomez , "Les chefs avec les soignants" a pris contact avec eux. Or, les délais de mise en place étant trop longs, elle s'est elle-même lancée dans l'organisation via son site internet. _"Je ne pouvais pas attendre que la machine nationale se mette en route, ils sont saturés, c'est compréhensible mais vu l'urgence de la situation, de cette épidémie et de l'engorgement des hôpitaux, il fallait agir vite_. Je mets donc en relation des restaurateurs et des producteurs qui en cette période ont parfois du mal à écouler leur production même si de plus en plus de consommateurs commencent à s'approvisionner chez eux . Tout est bénévole, basé sur l'entraide".

C'est tout naturellement qu'on s engage pour soutenir le courage de ces femmes et de ces hommes qui tentent de combattre le virus

50 repas à cuisiner chaque jour vêtus de charlotte, gants et sur-blouse. Deux chefs vont se relayer chaque jour, pour cuisiner mais aussi faire la plonge. Pour des raisons d'hygiène, ils ne seront que tous les deux à oeuvrer. Nicolas Bouchard chef du restaurant "Patxamama" à Bayonne va relever le défi avec son ami Damien Robert, chefs du restaurant "Osagarria", également à Bayonne. "_Nous, ça nous occupera notre temps et eux ça leur donnera peut-être du baume au coeur"_espère Damien Robert, chef du restaurant "Osagarria" à Bayonne. Les chefs ont déjà reçu des gestes de générosité de la part des producteurs chez qui ils se fournissent habituellement. Nicolas Bouchard est un fidèle de la ferme Etchelecu à Sames. Nathalie Etchelecu et son mari ont offert des centaines d'oeufs. Nathalie Etchelecu juge son aide tellement évidente, "nous sommes des femmes et des hommes qui travaillons au quotidien et on reconnaît, tout à fait, le courage de ces femmes et de ces hommes qui essaient de combattre le virus aujourd'hui, donc c'est tout naturellement qu'on s'engage pour donner des oeufs et avec les Lasseguette de Came qui eux ont donné du lait pour faire des desserts ou pour faire d'autres préparations".

Reportage : Pour donner du baume au coeur à tous ceux qui ont le courage de combattre le virus Copier

Les chefs investiront tous les après-midi les cuisines du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Ils s'éclipseront ensuite, ne croiseront jamais les soignants pour des raisons d'hygiène et leur laisseront des mets imaginés et mijotés avec "tout notre soutien et notre admiration" avouent Nicolas Bouchard et Damien Robert.