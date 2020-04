Coronavirus : des résidents d'une maison de retraite iséroise vous invitent à rester chez vous

"Restez chez vous", ce message depuis le début du confinement le 17 mars, on ne cesse de vous le répéter. Il en va de votre sécurité et de celle des autres. Sur les réseaux sociaux, on a vu de nombreuses photos de soignants vous invitant à suivre cette consigne.

Dans les maisons de retraite, on le sait, les résidents sont particulièrement vulnérables et malheureusement certains établissements, comme celui de la Verpillière, font face à un nombre important de décès en raison du coronavirus.

A l'Ehpad Jean-Moulin de Bourgoin-Jallieu, pour l'instant, heureusement, aucun décès lié au Covid-19, mais les résidents demandent à chacun de vous de bien rester chez soi. Un moyen de se protéger et de protéger les autres. Avec la complicité du personnel soignant et d'Adèle Wudtavee, la chargée de communication du groupement hospitalier nord Dauphiné, voici le montage photos posté hier soir sur les réseaux sociaux.