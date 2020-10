Coronavirus : "des signes d'amélioration à Bordeaux" mais la Gironde reste en alerte renforcée

"Il y a des signes d'amélioration dans plusieurs endroits du territoire national [...] à Nice, Bordeaux et une inflexion positive est observée à Rennes et Aix-Marseille", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, ce jeudi 8 octobre lors d'un point presse sur l'épidémie. Lors de cette conférence, il a annoncé que quatre métropoles - Lille, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble - passent en zone d'alerte maximale au Covid-19, rejoignant ainsi Paris, Aix-Marseille et la Guadeloupe. Pour Toulouse et Montpellier, "nous nous donnons quelques jours", jusqu'à lundi matin, pour prendre éventuellement cette même décision, a-t-il ajouté.

Il n'y a donc pas de bascule dans une zone d'alerte inférieure pour les villes que j'ai citées - Olivier Véran, ministre de la Santé

Même si la situation épidémique s'améliore à Bordeaux, "il n'y a donc pas de bascule dans une zone d'alerte inférieure pour les villes que j'ai citées mais nous surveillons cela quotidiennement et nous pourrions annoncer de bonnes nouvelles la semaine prochaine". Le ministre de la Santé poursuit : "Il faut être sûr que, dans la durée, la circulation du virus se réduit et que [...] l'impact sanitaire sur les hôpitaux se réduit aussi."

La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, doit s'exprimer ce vendredi 9 octobre en milieu d'après-midi sur un assouplissement ou non des mesures sanitaires dans le département.