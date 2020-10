Coronavirus : des signes de "début d'embellie" à Bordeaux, annonce Olivier Véran

"Un frémissement, un début d'embellie". Voilà comment le ministre de la Santé a qualifié la situation à Bordeaux, ce jeudi après-midi, lors de son point presse hebdomadaire consacré à la lutte contre la Covid-19. "C'est un encouragement à poursuivre", selon le Olivier Véran, qui nuance tout de même, rappelant que "les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés".

De fait, selon Santé Publique France, le taux d'incidence est toujours élevé à Bordeaux Métropole. Selon les chiffres de la semaine du 21 au 27 septembre, il est de 156 cas constatés pour 100 000 habitants. Un taux qui est largement inférieur à celui constaté début septembre, de 250 cas pour 100 000 habitants.

Toujours au-dessus de la limite pour la zone d'alerte renforcée

En revanche, il reste au-dessus de la limite pour classer Bordeaux en zone d'alerte renforcée, puisque cette limite est de 150 cas/100 000 habitants. L'autre indicateur est aussi au-dessus de la limite, puisque le taux d'incidence chez les personnes âgées est de 60 pour 100 000 personnes, la limite étant fixée à 50.

Bordeaux va donc rester en zone de d'alerte renforcée à la Covid-19, et conserver toutes les restrictions qui l'accompagnent, comme la fermeture des bars à 22 heures et celle des salles de sport. Celles-ci ont-elles permis de faire baisser la circulation du virus ? "C’est difficile d'être catégorique la-dessus", selon Sophie Larrieu, épidémiologiste à Santé Publique France. Les mesures ont probablement joué. Après, beaucoup de facteurs interviennent sur la dynamique d'une épidémie. On est peut être aussi sur un plateau, avec une circulation virale qui peut augmenter par la suite". Le taux de positivité (pourcentage de cas positifs sur l'ensemble des tests) en revanche, reste très élevé, puisqu'il est de 9% sur la métropole de Bordeaux.

Ces chiffres rendent Sophie Larrieu, "contente et pleine d’espoir que ce soit une réelle tendance et pas juste un plateau. En août et en septembre on a vu les chiffres monter avec une réelle inquiétude. Là, on les voit, depuis quelques semaines, plutôt à la stabilisation voire à la baisse. Donc on espère que ça va se confirmer dans les semaines à venir".