Coronavirus : Des soignants premiers vaccinés du Gard

A la demande des pouvoirs publics, le CHU de Nîmes a ouvert ce jour, mercredi 6 janvier, son centre de vaccination suite à la réception la veille en fin de journée, des premières doses du vaccin Pfizer contre la COVID-19. Le CHU de Nîmes ouvre son centre de vaccination spécifiquement dédié aux professionnels de santé. Le centre accueille tous les professionnels de l’établissement (médicaux, soignants, administratifs et techniques etc…) et les professionnels de santé libéraux du Gard (médecins libéraux, infirmiers libéraux, et autres professionnels de santé) de plus de 50 ans ou présentant une ou plusieurs comorbidités.

Dès jeudi objectif 300 vaccinations par jour

A la fin de cette première journée, près de 150 professionnels auront été vaccinés.

Dès le 7 janvier, 250 à 300 vaccinations par jour seront réalisées par le centre de vaccination du CHU de Nîmes.

Infos pratiques

Vous êtes un professionnel du CHU de Nîmes ou un professionnel de santé du Gard : la vaccination nécessite une prise de rendez-vous en amont.



EHPAD

Pour les résidents en EHPAD, dans le Gard, la campagne de vaccination débute ce jeudi dans quatre établissements : à Nîmes (Serre-Cavalier), à Bagnols-suer-Cèze (Ehpad les 7 Sources), à Uzès (L'Escalette) et à Pont-Saint-Esprit (centre hospitalier). Les autres EHPAD suivront dans la foulée.