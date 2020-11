Emmanuel Macron a réuni mercredi matin un Conseil de défense pour discuter de possibles nouvelles mesures face à l'épidémie de Covid-19 qui continue de progresser dans le pays. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer davantage de restrictions afin de l'endiguer.

Coronavirus : des spécialistes et des élus réclament un confinement plus dur

Rues bondées dans les métropoles, entreprises qui rechignent à appliquer le 100% télétravail, maires qui bravent l'interdiction d'ouvrir des commerces... Alors que ce deuxième confinement semble plus difficile à faire respecter, des épidémiologistes, des soignants et des élus réclament un renforcement des restrictions, s'appuyant sur les chiffres. L'épidémie a fait 426 morts à l'hôpital en France en 24 heures ont annoncé les autorités mardi, soit autant que le 20 avril. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de patients hospitalisés est désormais supérieur au pic de la première vague et "le nombre de patients ne cesse d'augmenter (...) alors que nous ne sommes qu'au début de la deuxième vague" a indiqué Sébastien de Beaumont, directeur adjoint de l'Agence régionale de santé PACA sur France Bleu Provence ce mercredi.

Des choix douloureux

Une situation inquiétante pour Frédéric Valletoux, maire (Agir) de Fontainebleau et président de la Fédération Hospitalière de France, qui fait valoir que contrairement au printemps dernier les hôpitaux ne peuvent pas compter sur les renforts de personnel, l'ensemble de la France étant touchée. Invité de France Bleu Paris ce mercredi, il a déploré une "situation hors norme, des scénarios jamais connus dans notre pays", et des soignants aujourd’hui obligés de faire des "choix douloureux" entre les patients à soigner et ceux à déprogrammer. "Ça renvoie à des débats éthiques compliqués" a-t-il insisté plaidant pour un renforcement des restrictions. "Je sais bien les tensions économiques et sociales, mais la bataille, c'est celle du virus, sinon on est parti pour des mois".

Un avis que partage le patron des communistes. À rebours des demandes de réouverture des petits commerces, Fabien Roussel a réclamé mardi "un confinement strict, dur, ferme". "Il y a encore beaucoup trop de gens qui travaillent" a commenté le député du Nord sur LCP. "Ma grande préoccupation c'est que d'ici 10, 15 jours, nos hôpitaux ne seront plus en capacité de soigner toutes les personnes en train d'être contaminées maintenant, l'épidémie est en train d'enfler dans tout le pays (...) La seule réponse est un confinement strict, dur, ferme, c'est le seul moyen de protéger nos concitoyens de ce virus mortel", a-t-il déclaré.

De nouvelles mesures de restriction jeudi ?

Des citoyens qui s'estiment, pour certains, insuffisamment protégés. Dans l'Education nationale par exemple, des collectivités et syndicats ont réclamé la possibilité de pouvoir faire cours en demi-groupes, les établissements restant ouverts contrairement au premier confinement du printemps. Des élèves ont également manifesté mardi, pour dénoncer le protocole sanitaire.

Emmanuel Macron a réuni mercredi matin un Conseil de défense pour discuter de possibles nouvelles mesures visant à endiguer l'épidémie. Mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait notamment évoqué l'application d'un "couvre-feu" à Paris ou en Ile-de-France, notamment en raison des attroupements devant certains commerces autorisés à rester ouverts, avant d'être démenti par Matignon. Rien ne devrait cependant filtrer avant le point hebdomadaire du gouvernement, jeudi.