Coronavirus : des supermarchés referment le dimanche en nord Franche-Comté

Il était d’usage ces derniers mois d’ouvrir de plus en plus les dimanches, notamment le matin. Seulement, avec l’épidémie du coronavirus qui n’épargne aucune zone, des supermarchés et hypermarchés du nord Franche-Comté ont décidé de fermer à nouveau leurs portes pour laisser passer cette crise.

Intermarché et Colruyt ont anticipé

Certaines enseignes de la grande distribution ont pris les devants. A l’Intermarché de Dampierre les bois par exemple, il a été décidé de fermer le dimanche avant même les mesures du gouvernement. « Une façon de soulager nos équipes. La première semaine de confinement a été infernal, les clients ne respectaient rien », se souvient la responsable de l’enseigne. Colruyt ferme également partout le dimanche jusqu’à nouvel ordre. « Le personnel a besoin de se reposer. Cela nous permet de mieux étaler les heures des employés. D’autant que nous avons quelques arrêts maladie et des mamans qui doivent assurer la garde de leurs enfants », expliquent un responsable de rayon d’un magasin de la chaîne dans le Territoire de Belfort.

Leclerc à Montbéliard repasse à six jours sur sept

En nord Franche-Comté, le Leclerc de Montbéliard est le seul hypermarché à avoir décidé de fermer à nouveau le dimanche. « C'est une décision de la direction qui se comprend. Il n’y a plus assez de monde ce jour-là. Avec cette épidémie, les gens ne peuvent plus bouger comme ils veulent », explique Liliane Bichot, déléguée CGT et représentante du personnel. L’enseigne a pris un maximum de précautions pour protéger ses salariés et ses clients. En plus des vitres en plexiglas qui les protègent, les caissières notamment portent des casquettes équipées de visières faciles à désinfecter. Lingettes, masques et gel hydro-alcoolique sont également à disposition du personnel.