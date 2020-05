Coronavirus : des surblouses offertes à l'hôpital d'Is-sur-Tille en Côte-d'Or

La lutte contre le coronavirus n'est pas terminée et la solidarité continue. L'hôpital d'Is-sur-Tille a reçu ce vendredi 15 mai cinquante surblouses offertes par la CFDT Santé au personnel soignant. Les surblouses sont indispensables et souvent pas assez nombreuses dans les établissements.

L'épidémie de coronavirus reste d'actualité en Côte-d'Or et dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté, toujours classée en zone rouge. La solidarité envers le personnel soignant reste, elle aussi, toujours d'actualité. Ainsi, ce vendredi 15 mai, les représentantes CFDT de l’hôpital d’Is-sur-Tille accompagnées de la secrétaire du syndicat CFDT santé-sociaux de la Côte-d’Or ont remis 50 surblouses à l’établissement, confectionnées par des couturières bénévoles.

Les surblouses sont indispensables pour se protéger du coronavirus

Les surblouses font partie actuellement des fournitures en tension au niveau régional et national et ce matériel est particulièrement nécessaire pour assurer la protection des soignants et des patients, pendant la crise sanitaire. C’est pourquoi, le syndicat CFDT, avec l’accord de la directrice de l’Hôpital, a décidé de faire appel à la solidarité afin que le personnel continue de ne pas manquer de protection face à l’épidémie de coronavirus, comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire.

Les stocks d’équipements de protection individuels font l’objet d’un suivi quotidien par les équipes du centre hospitalier d’Is-sur-Tille, en relation étroite avec l’ARS et la direction commune (CHU de Dijon, Centre Hospitalier d’Auxonne, Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze).

Des surblouses confectionnées en un temps record

L'ensemble des couturières ont, par leur implication et leur motivation, su rendre ce projet possible et réalisable, en très peu de temps. Elles sont plusieurs à avoir permis de relever ce pari:

• L’association des couturières solidaires du 21 et son équipe de Chenôve

• Christine CLEMENT, C2L couture, à Marcilly sur Tille

• Patricia CARDINAL d’Is sur Tille

• Josette LEVEQUE de Vitteaux

• Marie-Fernande MAITRE de Soirans

De nombreuses actions de solidarité en soutien au personnel de l’hôpital ont été menées depuis le début de la crise sanitaire face à l'épidémie de coronavirus.