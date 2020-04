Coronavirus : des tablettes numériques pour les patients de l'hôpital Nord Franche-Comté

Rompre l'isolement et recréer du lien avec leurs proches. C'est tout l'objectif du déploiement cette semaine au sein de l'hôpital Nord Franche-Comté de plusieurs dizaines de tablettes numériques, à destination des patients. Grâce à ce dispositif, chaque patient peut entrer en contact vidéo avec sa famille et ses proches. Une manière de recréer du lien social, alors que les visites en milieu hospitalier sont interdites depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Les patients et résidents de l’hôpital, qu’ils soient en secteur Covid ou non, ressentent encore plus l’isolement. Beaucoup de patients souvent âgés ne sont pas équipés de smartphone, ce manque de contact pèse sur le moral et par rebond sur la guérison. Recréer le lien familial est primordial (HNFC)

Dons d'associations et de grandes surfaces

L'hôpital de Trévenans bénéficie d'une dotation totale de 73 tablettes "pour l’ensemble des services, y compris les services de soins de suite et de réadaptation, et les Ehpad". La moitié de cette dotation provient de dons d'associations (25 tablettes offertes par le Rotary-club de Belfort-Montbéliard, 14 tablettes offertes par la fondation Boulanger). Le centre Leclerc de Belfort et le magasin Boulanger d'Andelnans ont également offert, à eux deux, 7 tablettes. L'hôpital a par ailleurs commandé 27 tablettes.

"Ces tablettes, livrées depuis la semaine dernière, sont équipées de wifi et de l’application Skype. Les cadres des services de soins ont été formés à leur utilisation, ainsi les premiers appels vidéo ont eu lieu cette semaine pour plus grand bonheur des patients, résidents, familles et soignants".