Coronavirus : les taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine sont parmi les plus hauts de France

Avec 3 990 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région de France (après les Pays de la Loire) où le taux d'incidence est le plus élevé, selon le dernier bulletin publié ce vendredi par Santé publique France. Le taux de positivité est également en hausse, 41% des tests effectués entre le 24 et le 30 janvier se sont révélés positifs. Les données hospitalières ne sont pas encourageantes, les hospitalisations, nouvelles admissions en soins critiques et le nombre de décès sont en augmentation sur cette fin janvier.

Plus de 34.000 nouvelles contaminations chaque jour

Près de 240.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés la semaine dernière, soit en moyenne 34.200 nouvelles contaminations par jour. La circulation s’intensifie dans toutes les tranches d’âge, et notamment chez les 10-19 ans où les taux d’incidence et de positivité sont toujours en hausse avec un taux d’incidence supérieur à 8 300 pour 100.000 habitants (+10 %) et un taux de positivité à 53 % (+ 8,3 points).

Des taux d'incidence plus élevés dans les Pyrénées Atlantiques, en Haute-Vienne et en Gironde

Avec un taux d'incidence de 4.622 cas pour 100.000 habitants en moyenne pendant la dernière semaine de janvier, les Pyrénées-Atlantiques restent le département où le nombre de contaminations est le plus élevé. Chez les 10-14 ans, on a constaté la semaine dernière 10.500 cas pour 100.000 habitants dans le département. En revanche c'est en Haute-Vienne que le taux d'incidence a le plus augmenté en une semaine passant de 3 780 à 4480 cas pour 100.000 habitants.

Record de nouvelles admissions à l'hôpital

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles est en hausse (1 255 en une semaine) et atteint un niveau encore inégalé dans la région. Cette hausse concerne toutes les classes d’âge de plus de 40 ans. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en services de soins critiques est en hausse (137 pour la dernière semaine de janvier contre 117 la semaine précédente). Parmi ces patients, plus de la moitié avaient plus de 60 ans, 20% entre 40 et 60 ans.