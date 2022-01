INFOGRAPHIE - Coronavirus : des taux d'incidence "stratosphériques" en Pays de la Loire

Le coronavirus "circule plus que jamais" en Pays de la Loire, selon l'Agence régionale santé qui a tenu un point presse ce jeudi. Les taux d'incidence sont "stratosphériques" et le pic n'est pas encore atteint. Les prochaines semaines seront "décisives" répète l'ARS.

En Pays de la Loire, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 n'ont jamais été à "un tel niveau". Selon l'Agence régionale de santé, qui a tenu son traditionnel point presse ce jeudi, le virus "circule plus que jamais" dans la région. Les taux d'incidence sont même "stratosphériques", de l'ordre de 2.294,2 cas pour 100.000 habitants au niveau régional. Les jeunes sont les plus touchés par cette cinquième vague, qui pourrait atteindre son pic dans les prochains jours en Pays de la Loire.

A l'échelle départementale, le taux d'incidence atteint 2.482 cas en Loire-Atlantique, 2.468,8 en Sarthe, 2.280,1 dans le Maine-et-Loire et 2112,6 en Mayenne. C'est en Vendée qu'on trouve le taux le moins important de la région avec tout de même 1.854 cas pour 100.000 habitants. Le variant Omicron est très largement majoritaire en Pays de la Loire mais le variant Delta est toujours présent.

170 clusters dans la région, un chiffre "colossal"

L'ARS rappelle que le pic de cette cinquième vague de l'épidémie n'est toujours pas atteint. A l'hôpital, la pression est "extrêmement forte" avec des soignants fatigués et eux aussi touchés par le coronavirus. Au 13 janvier, 706 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés dont 108 en soins critiques, majoritairement des personnes non vaccinées ou immunodéprimées. Mais les autorités notent, ces dernières semaines, des hospitalisations plus courtes et un besoin en oxygène moins important.

Plus de 500.000 tests de dépistage ont été effectués dans la région sur les sept derniers jours. Et les clusters se multiplient : 170 foyers épidémiques sont actuellement surveillés par l'ARS, "c'est colossal et probablement encore en-dessous de la réalité". On dénombre 64 clusters en Ehpad mais, point positif, "les formes sont beaucoup moins sévères et le taux d'hospitalisation des résidents plus faible".

Le rectorat dénombre chaque jour entre 150 et 400 classes fermées sur l'ensemble de l'académie de Nantes. Trois écoles ont du fermer leurs portes ces derniers jours : deux en Vendée, à Saint-Maurice le Girard et à Curzon, et une en Sarthe, à Lombron.

La vaccination et les gestes barrières comme boucliers

En région parisienne, on constate "les premiers frémissements d'un ralentissement", donc "cela pourrait ensuite nous concerner". Les autorités estiment que les prochaines semaines seront décisives pour voir l'impact de cette vague sur le système de santé. Il est encore trop tôt, selon l'ARS, pour dire si "Omicron sera le dernier round" du coronavirus ou si un nouveau variant plus résistant fera son apparition.

En attendant, face à ce virus, toujours les mêmes leviers sont à actionner selon l'ARS pour se protéger : la réduction des contacts sociaux, le respect des gestes barrières et la vaccination afin de réduire les formes graves. La dose de rappel protège à hauteur de "98% contre le risque d'hospitalisation en réanimation", souligne l'Agence régionale de santé. En Pays de la Loire, on atteint un peu plus de 40.000 injections de vaccin chaque jour. Près de 80% de la population éligible a reçu au moins deux doses contre le Covid-19 dans la région, et 44,2% la dose de rappel au 11 janvier.