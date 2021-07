Coronavirus : des tests antigéniques à l'entrée de certains casinos pour rebooster la fréquentation

Les casinos Tranchant proposent, à Pau et Bagnères-de-Bigorre, des tests antigéniques à l'entrée de leurs établissements. Soumis à un pass sanitaire, ils espèrent ainsi attirer des joueurs qui, dans tous les casinos béarnais et bigourdans, sont bien moins nombreux depuis la réouverture de mai 2021.

Avant, il suffisait de présenter sa carte d'identité pour entrer dans un casino. Depuis le 21 juillet, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), un QR code est également nécessaire pour prouver que l'on est bien vacciné contre le Covid-19, guéri, ou que l'on dispose d'un test négatif de moins de 48 heures. Pour que cela ne freine pas la clientèle, en baisse de moitié environ après les sept mois et demi de fermeture, les deux casinos du groupe Tranchant proposent désormais des tests antigéniques à l'entrée de leurs établissements.

La zone de tests a été installée dans la salle du Royal Lounge, toujours fermé. © Radio France - Manon Claverie

120 tests le week-end dernier à Pau

"Cela marche bien ! explique Léa, infirmière diplômée depuis deux semaines, dans la "zone test" à l'entrée du casino de Pau. Samedi soir nous avons testé 70 personnes et dimanche soir 50." Grâce aux cartes vitales des clients - nécessaire pour être testé - elle transmet directement les résultats à l'Assurance maladie et le test reste valable 48 heures, comme n'importe quel test covid. En 20 à 25 minutes, les joueurs qui ne sont pas contaminés obtiennent un pass sanitaire et peuvent investir les machines à sous.

Léa, infirmière tout juste diplômée, effectue les tests dans le vestiaire du bar de nuit. © Radio France - Manon Claverie

Une jauge à 49 dans les autres casinos

Dans les autres établissements de jeux béarnais et bigourdans, le pass sanitaire n'est pas encore nécessaire. Du moins, jusqu'au début du mois d'août. Les casinos de Salies-de-Béarn et d'Argelès-Gazost préfèrent limiter la jauge à 49 personnes, comme le font certains cinémas, plutôt que d'imposer un QR code à l'entrée. Une jauge qu'ils n'atteignent de toute façon pas puisque, là aussi, la fréquentation est en baisse. À Argelès-Gazost, par exemple, la clientèle a baissé d'environ 30 %.