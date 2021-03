Coronavirus : des tests salivaires pour les collégiens du Chapitre à Chenôve

Des tests salivaires à l'école pour dépister le coronavirus et ses variants ! Pilotés par le rectorat ils ont débuté vendredi dernier dans deux établissements de Côte-d'Or : une école de Pontailler-sur-Saône et un lycée professionnel à Montbard.

Des tests tous les 15 jours

Ce mardi 2 mars 2021 ce sont 73 jeunes et 35 adultes -soit plus de la moitié des personnels- du collège Le Chapitre de Chenôve qui ont été testés à leur tour. Des tests qui seront organisés tous les 15 jours jusqu'à la fin d'année scolaire dans ces établissements censés constituer un panel pour suivre au plus près l'épidémie.

Une infirmière scolaire et un élève ce mardi au collège Le Chapitre de Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

25% de volontaires chez les jeunes

Abdelbasset Louali, première personne testée de l'établissement, principal du collège se félicite d'avoir autant du candidat pour le premier jour. "Nous avons à peu près 25% des élèves qui passent les tests aujourd'hui et je pense que sur les semaines à venir le chiffre risque d'augmenter parce qu'on avait beaucoup d'interrogations de la part des élèves qui nous demandaient si c'était douloureux et comment allait être prélevée la salive.... Après cette première journée ils vont surement discuter entre eux et expliquer à ceux qui n'ont pas fait le test que c'est assez simple finalement."

Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l'Académie de Dijon, explique la théorie du "panel" en matière de dépistage Copier

Saliver sur un centimètre

Sonia Baty, responsable qualité chez Cerballiance Bourgogne. "On accueille les enfants, on leur demande de saliver sur environ 1 centimètre. On conditionne les prélèvements et ensuite on les fait partir au laboratoire pour analyse." Cela ne fait pas mal. "C'est la raison pour laquelle ces tests non invasifs sont mis en place dans le cadre de campagne de tests massives". Du côté du taux de fiabilité on se trouve entre "la PCR nasopharyngée et le test nasopharyngée antigénique. C'est environ 90% de la PCR en nasopharyngée". Le résultat obtenu en 24 heures devrait tomber ce mercredi après-midi.

Retrouvez notre "dossier + info" consacré à ces tests au collège Le Chapitre ce mercredi 3 mars 2021 à 6H30 et 9H.