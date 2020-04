Coronavirus : des tests sanguins réalisés au compte-gouttes dans les Alpes-Maritimes

Après les tests nasaux pharyngés dit test PCR, on parle aujourd'hui beaucoup des tests sérologiques. Ces tests sanguins permettent de savoir si une personne a produit des anticorps pour se protéger du Covid-19. Ces tests se mettent progressivement en place. Dans les Alpes-Maritimes, les Laboratoires Barla ont réussi à obtenir des tests. En priorité, les patients les plus fragiles et qui ont déjà fait le test nasal sont dépistés explique le directeur des Laboratoires Barla, le docteur Didier Benchetrit.

Des stocks limités

Des médecins et des infirmiers azuréens ont également été testés. Les laboratoires Barla peuvent réaliser entre 15 et 40 tests par jour sur leurs 17 sites des Alpes-Maritimes. Leur stock est limité pour l'instant car les produits arrivent de Chine ou de Corée du Sud. Ils sont très demandés à travers le monde explique le Docteur Didier Benchétrit. Le test sérologique coûte 35 euros. Il n'est pour l'instant pas remboursé par la Sécurité Sociale.

Des tests sanguins très attendus

Le docteur Laurent Zenou, directeur des centres de consultations 7 sur 7 à Nice espère pouvoir bientôt prescrire ces tests sérologiques. D'ici plus d'une semaine, les tests devraient être disponibles espère le médecin niçois. Pour Laurent Zenou, les tests sérologiques sont indispensable pour lutter contre le Covid-19. Ces tests permettent d'avoir une carte virale précise des patients pour savoir si on a eu le virus, si on l'a encore et si on a fabriqué des anticorps explique le médecin niçois. Ces tests sont un moyen efficace de lutter contre le Covid-19. Ils permettent d'identifier les personnes malades, de les isoler et de protéger ainsi les familles et le reste de la population ajoute le docteur Laurent Zenou. Ces tests ont prouvé leur efficacité dans d'autres pays analyse le praticien azuréen.