Coronavirus : des touristes se réfugient en Vendée, "ils vident nos magasins, nos stations essence"

"C'est égoïste !" dénonce ce mardi Johann, garagiste au bois de la Chaise à Noirmoutier, là où se trouvent de très nombreuses maisons secondaires. "Elles sont toutes ouvertes !", ajoute-t-il, estimant que la population sur l'île a triplé, quelques jours avant le confinement annoncé par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus, "les gens n'ont aucune civilité, ils ne pensent qu'à eux !"

Des arrivants qui se croient en vacances

D'après le garagiste, ces arrivants n'appliquent pas les consignes. "Il y a un monde fou à se promener dans les marais, sur les plages, c'est pas normal ! C'est pas des vacances, on nous demande d'être confiné ! Nous on ferme car on sait qu'il faut arrêter", explique-t-il. La cerise sur le gâteau pour le Noirmoutrin c'est d'avoir "des réflexions, des gens qui nous disent : "Vous fermez ?! Ce n'est pas normal, vous n'avez pas le choix, vous êtes considéré comme indispensable à la vie des gens"".

Leslie, elle, élève ses enfants toute l'année à Noirmoutier. Elle vit mal l'arrivée de ces citadins. "Ils font des stocks de courses, ils vident nos magasins, ils font des pleins d'essence, ils vident aussi les stations, puisqu'on a déjà eu des stations qui se sont retrouvées vide dans la journée", décrit-elle. Avant d'ajouter : "On a triplé, peut-être quadruplé, on se croirait en début de saison ! Ça nous révolte un petit peu car on se dit pourquoi venir ici et donner encore plus de risques aux gens âgés qui sont ici, et on a très peu de médecins..."

L'accès à l'Ile-d'Yeu où se trouvent de nombreuses maisons secondaires est, depuis lundi, limité aux résidents à l'année.