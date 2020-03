Coronavirus : dessiner pour rompre la solitude des personnes âgées en maison de retraite

La belle initiative de l'association grenobloise Se Canto. A défaut de venir chanter dans les maisons de retraite, elle veut envoyer aux personnes âgées des dessins, cartes postales pour rompre leur isolement et leur montrer qu'il y a des gens qui pensent à elles.

Depuis vingt ans, l’association grenobloise Se Canto (www.se-canto.org) unit les générations par le chant en se rendant, chaque mois, dans les maisons de retraite et les services de gériatrie.

Visites dans les Ephad interdites

Une semaine avant le confinement généralisé, le Président de la République avait demandé à ce que les familles ne visitent plus leurs proches dans les Ephad pour les protéger du coronavirus.

Maintenir le lien par un dessin avec les anciens

Pour maintenir ce lien malgré tout, Se Canto a donc eu l'idée de lancer une grande collecte de dessins, poèmes, messages, cartes postales afin de les transmettre ensuite aux personnes âgées. Elle a baptisé cette opération : maintenir le lien par un dessin pour nos anciens.

Une bonne activité pour les enfants confinés

"Ce serait super que les enfants dessinent aussi" explique Sophie Fitte de l'association. "Les miens, par exemple, en ont fait beaucoup. Ils aiment beaucoup car ils savent que cela va faire plaisir à des personnes âgées isolées. Et puis, je ne vous cache pas que cela les occupe bien et ce n'est pas négligeable quand on est confiné, avec des enfants !"

La lettre d'Eléonore, 9 ans -

L'association se charge de l'envoi

Pour l’Isère, les dessins et autres message sont à adresser scannés à : associationsecanto.isere@gmail.com ou par voie postale : Association Se Canto - 19 avenue du bourcet - 38240 Meylan.

L’association se chargera de les transmettre aux établissements dans les plus brefs délais.