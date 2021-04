"Elle a été enterrée dans un sac blanc" : comment l'épidémie de coronavirus a bouleversé familles et soignants

Des familles qui ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches, privées d'enterrement, des soignants épuisés qui font face à la mort au quotidien depuis un an... l'épidémie de coronavirus, qui a fait 100.000 victimes dans le pays, a bouleversé la vie des Français, et plus encore celle de ceux qui sont directement confrontés à la maladie. Ces quelques témoignages révèlent les traumatismes provoqués par cette épidémie qui n'en finit pas.

"On nous a appelés pour nous dire qu'elle avait fait un malaise et en suivant, on nous a dit qu'elle était décédée"

Bernadette, qui habite en Béarn, a perdu sa grand-mère dans "des conditions horribles", explique-t-elle à France Bleu Béarn : "On nous a appelés pour nous dire qu'elle avait fait un malaise et en suivant, on nous a dit qu'elle était décédée. Nous n'avons pas pu l'approcher parce qu'il y avait suspicion de Covid. Il n'y a pas eu de cérémonie, rien du tout ! Elle a été enterrée dans un sac blanc".

"Elle est restée dans sa chemise de nuit d’hôpital, il n'y avait même pas de toilette mortuaire"

Cette Havraise, qui témoigne anonymement, a perdu sa mère de 80 ans pendant l'épidémie. Une mort foudroyante, en 48 heures. "C'était violent", témoigne sa fille au micro de France Bleu Normandie. "Lorsqu'elle est décédée, on nous a demandé de rester avec elle seulement cinq minutes, parce que l'on allait ensuite la mettre dans une bâche. On ne pouvait pas lui mettre d'autres vêtements, elle est restée dans sa chemise de nuit d’hôpital, il n'y avait même pas de toilette mortuaire. J'étais sidérée, c'était un cauchemar", raconte-t-elle, très émue.

Le dernier contact que j'ai eu avec ma maman, ce sont mes gants sur sa main, Je n'ai pas pu l'embrasser une dernière fois.

Avec les conditions sanitaires très strictes autour des obsèques, elle n'a pas pu faire son deuil. "Ma mère ne nous appartenait plus. On n'avait pas le droit au contact physique. À ce moment-là, le dernier contact que j'ai eu avec ma maman ce sont mes gants sur sa main. Je n'ai pas pu l'embrasser une dernière fois. Le dernier contact que j'ai eu avec elle c'était en mars, avant le confinement. Ce n'est pas possible de faire son deuil. Il faut le vivre pour le comprendre", explique-t-elle.

"Notre papy était en train de mourir, et nous on était à la maison"

Le Covid a aussi emporté Jean, pensionnaire d'un Ehpad de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. Jeanne, sa belle-fille, reste très marquée par sa disparition : "Ce coronavirus détruit beaucoup de choses", confie-t-elle à France Bleu Drôme Ardèche. "Pour nous ça a été un moment très difficile de savoir que notre papy était en train de mourir. Et que nous on était à la maison et qu'on ne pouvait pas nous occuper de lui. Tout s'est cassé avec le Covid", souffle-t-elle.

"Ça me réveille toutes les nuits qu'elle ait pu croire qu'on l'ait abandonnée"

Serge a perdu sa mère, Louisette, 92 ans, qui résidait dans un Ehpad de Lempdes, dans le Puy-de-Dôme. "On peut pas imaginer ce que c'est que de voir sa mère sortir de son Ehpad dans un sac plastique. Ça me réveille toutes les nuits qu'elle ait pu croire qu'on l'ait abandonnée", confie-t-il à France Bleu Pays d'Auvergne.

Béatrice et Serge Szwedryk témoignent de leur deuil difficile en pleine épidémie de Covid-19. © Radio France - Marion Bothorel

"C'est une telle épreuve de voir un corps inerte dans cet état, relié à un tas de machines"

Anne-Marie, 64 ans, rend visite à son mari, dans le coma à cause du variant britannique du Covid, tous les deux jours à l'hôpital de Chambéry, en Savoie. Martial, 62 ans, est entre la vie et la mort, "sur un fil", explique la retraitée à France Bleu Pays de Savoie. "J'ai le droit d'aller lui rendre visite tous les jours, mais j'y vais tous les deux jours car c'est une telle épreuve de voir un corps inerte dans cet état, relié à un tas de machines. C'est très éprouvant, ça me stresse énormément et ça me fait beaucoup de mal", confie-t-elle.

"Le plus dur, c'est de ne pas en voir le bout", confie Nathalie, aide-soignante en réanimation

Nathalie, aide-soignante en réanimation à l'hôpital de Valence dans la Drôme, affronte le virus chaque jour depuis un an. "Je suis très fatiguée, comme tous les soignants, explique-t-elle à France Bleu Drôme Ardèche. Il y a un épuisement moral et physique. Le plus dur, c'est de ne pas en voir le bout. Il nous manque toujours plein de choses, et surtout des moyens humains", explique-t-elle. Mais l'aide-soignante a aussi été touchée par les marques d'affection, les dessins d'enfants. Elle veut rester optimiste : "Si je n'y croyais pas, j'arrêterais tout, tout de suite", explique-t-elle.

Un hommage national ? "Ça ne me rendrait pas ma mère mais ça me soulagerait un peu"

Pour saluer la mémoire de ces 100.000 victimes, le gouvernement a évoqué un hommage national, sans en préciser ni la date, ni la nature.

Une idée approuvée par Serge, qui a perdu sa mère dans un Ehpad du Puy-de-Dôme. "J'aimerais que le président fasse une allocution solennelle, un discours pour tous ceux qui ont perdu un proche", explique-t-il. Ça ne me rendrait pas ma mère mais ça me soulagerait un peu."

Il faut que ce soit une journée dédiée à entendre la parole des victimes, pas des responsables politiques - Michel Parigot, président de l'association Coronavictimes

Michel Parigot, le président de l'association Coronavictimes, défend les intérêts de plus de 400 proches de victimes du Covid-19. Il souhaite une journée d'hommage national. Mais sur France Bleu Nord, il précise : "Il faut que ce soit une journée dédiée à entendre la parole des victimes, pas des responsables politiques qui ont empêché les familles d’accompagner leurs proches dans leurs derniers instants."

"Rendre un hommage, c'est comme si on pensait que tout était derrière nous"

Julie, elle, a perdu sa mère de 89 ans qui résidait dans un Ehpad de Lons, près de Pau. Elle ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut rendre hommage aux morts du Covid-19 maintenant. "Rendre un hommage c'est comme si on pensait que tout était derrière nous et que ça y est, on en est sortis. Or on en est pas sortis", explique -t-elle à France Bleu Béarn. "Cela ne me rendra pas ma mère", résume-t-elle.