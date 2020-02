Coronavirus : deux cas dans les Hauts-de-France, une ligne d'information ouverte

Deux cas du nouveau coronavirus sont arrivés dans les Hauts-de-France. L'un d'eux est décédé à Paris, le second est hospitalisé à Amiens. Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ouvrent une cellule d'information au public joignable au 03 20 30 58 00.

Deux cas de coronavirus sont recensés dans les Hauts-de-France mercredi 26 février. Le premier patient est décédé : hospitalisé à Paris, il était originaire de l'Oise, le second est pris en charge à Amiens.

Aucun cas n'a encore été enregistré dans le Nord et le Pas-de-Calais. Depuis ce mercredi, les hôpitaux de Boulogne et d'Arras sont également habilités à recevoir des malades ou des patients suspects. Ils rejoignent les deux établissements de première intention qui existaient jusqu'à présent : le CHRU de Lille et le CH Dron à Tourcoing

Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais annoncent mercredi 26 février l'ouverture d'une ligne d'information au public, pour "connaître l'ensemble des informations et des recommandations sur le coronavirus". Le numéro à appeler est le 03 20 30 58 00.

"On ne peut pas parler aujourd'hui de stade épidémique" déclare mercredi après-midi Etienne Champion, le directeur de l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.