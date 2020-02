Coronavirus : deux cas "suspects" en Bretagne

Deux cas "suspects" ont été recensés par l'Agence Régionale de Santé. Des personnes dont la chaîne de contamination a été identifiée, et qui auraient été en contact rapproché avec un porteur confirmé du Covid-19. Des tests biologiques sont en cours d'étude à Rennes, les résultats doivent être connus dans la journée. Les deux personnes sont hospitalisées, mais l'ARS ne souhaite pas communiquer leur localisation.

Le patient brestois

C'est un homme de soixante-douze ans, qui a effectué un voyage en Egypte. Il est hospitalisé au CHRU de Brest, en réanimation médicale. Son état de santé est stable. Les autres personnes ayant participé au voyage et susceptibles d'être contaminées ont été identifiées. L'épouse du malade brestois est elle aussi hospitalisée par précaution.

Les hôpitaux bretons se préparent

Les hôpitaux de Quimper, Saint-Brieuc, Vannes et Lorient sont désormais à même d'accueillir des patients atteints du coronavirus. En plus de CHU de Rennes, le CHRU de Brest est désormais en capacité d'effectuer des tests biologiques pour diagnostiquer le coronavirus. L'Agence Régionale de Santé rappelle les mesures de précaution à prendre : se laver les mains plusieurs fois par jour, tousser dans son coude et éviter les contacts physiques. Si vous revenez d'une zone à risque (voir ci-dessous), un numéro vert est à disposition : le 0 800 130 000. En cas de symptômes respiratoires qui pourraient vous faire craindre d'être porteur du virus, il faut appeler le 15.