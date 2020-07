Coronavirus : deux crèches fermées aux Chartrons à Bordeaux

La crèche municipale Barreyre et celle des Chartrons ont été fermées à Bordeaux. Un agent d'entretien a été testé positif au coronavirus à la crèche Barreyre ce mercredi. Deux agents et un enfant crèche des Chartrons. Tous les enfants et les agents seront testés dans les prochaines heures.