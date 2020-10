Coronavirus : deux décès en 24h en Vaucluse, le Préfet prolonge les mesures sanitaires de 15 jours

Deux personnes sont décédées en l'espace de 24 heures en Vaucluse, ce qui porte à 61 le nombre de personnes décédées en milieu hospitalier, ainsi qu’une personne supplémentaire en EHPAD, portant à sept le nombre total de personnes décédées en EHPAD. Au total, on dénombre donc 68 personnes décédées de la COVID-19 dans le département depuis le début de l’épidémie.

Le taux d’incidence pour le département de Vaucluse a aussi augmenté , il s’élève à 81 cas pour 100.000 habitants contre 77 en début de semaine.

Le préfet proroge les mesures sanitaires obligatoires de 15 jours, c'est à dire l'interdiction des soirées dansantes, le port du masque demeure obligatoire dans l’espace public de certaines zones de 18 communes, dans un rayon de 30 mètres à proximité des établissements scolaires, des parkings des surfaces commerciales et pour tout rassemblement de plus de 10 personnes, l'interdiction des rassemblements familiaux et festifs de plus de 30 personnes et les soirées étudiantes. Pour l’ensemble du département, la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique demeurent interdites à compter de 20H. L’heure de fermeture des bars et restaurants reste anticipée (application des horaires d’hiver) à 01h00 dans les communes de plus de 2500 habitants et à 00:00 dans les communes de moins de 2500 habitants.

En complément, à la demande du maire de Pertuis, un arrêté pris ce jeudi 1er octobre, étend le périmètre d’obligation du port du masque sur cette commune. 13 foyers sont actuellement en cours d’investigation par l’Agence régionale de santé PACA.