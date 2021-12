Coronavirus : deux fois plus de tests effectués dans les laboratoires avant Noël

En ce moment les laboratoires Eurofins réalisent entre 1 500 et 2 000 tests par jours, c'est deux fois plus qu'il y a un mois. Pour parler de ce rush avant Noël, le directeur de ces laboratoires était notre invité sur France Bleu Azur ce mercredi 22 décembre.

Avez-vous le moyen de tester tout le monde ?

"Oui nous avons les moyens", répond Hervé Fontanet. "Nous essayons de nous organiser au jour le jour. C'est un défi quotidien parce qu'on doit aussi gérer notre personnel qui est fatigué après deux ans de pandémie. Mais nous ne déprogrammons pas. On encaisse la charge de travail au fur et à mesure."

Est-ce qu'il reste des places avant Noël ?

"Il y a encore de la place. Nous sommes aussi entrain de nous organiser pour ouvrir le 25 et le 26, et également le 1er et le 2. Mais je tiens à préciser qu'il est important même si vous vous faites tester de bien respecter les gestes barrières".

C'est lucratif les tests covid pour les laboratoires?

"Honnêtement on en est pas là. Pour le moment on a la tête dans le guidon. C'est lucratif mais je pense que si vous demandez à n'importe quel biologiste il vous répondrait que s'il avait le choix il en ferait un peu moins et aurait un rythme de travail un peu plus détendu."