Coronavirus : deux Nancéiens de retour de Vénétie s'imposent une quarantaine préventive

Un couple de Nancéiens observent une quarantaine depuis leur retour de Vénétie, lundi 24 février. Alors qu'ils ne ressentent pas de symptômes du Covid 19, Isabelle et Bruno Ricci ont décidé de prendre cette mesure de précaution pour rassurer à la fois leurs proches et leurs collègues.

Rentrés de Vénétie lundi, ces deux Nancéiens n'ont pas repris le travail le lendemain. Par prévention, et pour éviter une éventuelle contamination du coronavirus, Isabelle et Bruno Ricci ont décidé d'observer quatorze jours de quarantaine, alors qu'ils n'éprouvent aucun symptôme lié au covid-19. Une démarche "citoyenne et responsable" d'après eux, qui veulent rassurer à la fois leurs proches et leurs collègues de travail.

On n'est même pas inquiets pour nous !"

Un confinement "voulu et choisi", selon les termes d'Isabelle Ricci. "On n'est même pas inquiets pour nous ! On prend la température deux fois par jour comme cela a été préconisé, mais on comprend l'inquiétude de notre entourage et si on veut être responsable, il faut savoir prendre des mesures pas trop confortables." D'abord en arrêt maladie pendant trois jours, Isabelle Ricci s'est ensuite organisé avec son employeur pour faire du télétravail pendant les onze jours restants. Et pour le reste du temps ? "On se plonge dans la lecture et dans les séries Netflix !"

D'ailleurs, les stocks de livres sont assurés. "Les journées vont être longues ! Heureusement, on a la chance d'avoir une belle bibliothèque fournie et je n'aurai pas assez de la fin de mes jours pour lire tout ce qui a à la maison." Tout comme les provisions : Isabelle Ricci a pris soin d'aller se ravitailler dans un petit supermarché, masque sur le nez, en heure creuse. De quoi tenir jusqu'au 10 mars, date de la fin de cette quarantaine préventive.