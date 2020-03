Coronavirus : deux nouveaux cas à Montpellier, ce couple arrive des Pyrénées-Orientales

Toujours pas de cas de coronavirus diagnostiqué dans les Pyrénées-Orientales, mais jusqu'à quand ? L'Agence Régionale de Santé (ARS) annonce mercredi soir qu'un couple a été hospitalisé à Montpellier. Les tests de cet homme et cette femme (70 et 71 ans) se sont révélés positifs au Covid-19 mais "leur état clinique ne présente pas de signe de gravité".

Conformément au protocole en vigueur, l'ARS a lancé des investigations pour identifier et informer toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec ce couple. Selon l'Agence, ces retraités (originaires des Hauts-de-France) ont été hébergés dans leur famille dans les Pyrénées-Orientales et à proximité de Montpellier (l'ARS ne donne pas plus de précisions géographiques).

Les deux septuagénaires font partie des 73 malades diagnostiquées mercredi. En tout, 285 personnes ont été ou sont malades du Covid-19 en France, selon les chiffres du ministre de la santé Olivier Véran, dont onze dans la région Occitanie (Hérault, Gard et Aveyron).

Pour rappel, le numéro vert national est désormais accessible 24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit). En cas de symptômes médicaux, le bon réflexe est toujours d’appeler le 15 avant tout déplacement.