Coronavirus : Deux nouveaux cas confirmés dans la Vienne et un homme en réanimation à Niort

Le dernier point de situation de l'Agence Régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine et il fait état de deux nouveaux cas confirmés dans la Vienne : la résidente d'un EHPAD de la Puye et un homme en contact avec un autre cas connu. Un homme en réanimation à Niort. Pas de nouveau cas en Deux-Sèvres.

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Nouvelle Aquitaine avec 27 nouveaux cas aujourd'hui, dont 2 dans la Vienne.

Il s'agit de deux cas-contacts

Dans la Vienne, on recense donc deux nouveaux cas confirmés : Il s’agit d’une femme résidente de l'EHPAD Sainte-Elisabeth de La Puye ayant été en contact avec le cas annoncé hier. Elle a été transférée au CHU de Poitiers.

L'autre patient est un homme en lien avec un cas déjà connu. Il est maintenu à domicile dans un état peu inquiétant, d'après le communiqué de l'Agence régionale de santé.

Un couple également surveillé

Parmi les cas confirmés le 14 mars et qui étaient en attente de géolocalisation, deux se situent dans Vienne. Il s’agit d’un homme et d’une femme d’un même foyer revenant d’un séjour en Italie. Ils sont tous deux maintenus à domicile dans un état peu inquiétant.

Un homme en réanimation en Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, pas de nouveau cas. En revanche, parmi les cas confirmés le 14 mars et qui étaient en attente de géolocalisation, un homme est hospitalisé en réanimation dans un état grave au centre hospitalier de Niort.

18 cas confirmés dans le Poitou depuis le début

Depuis le début de l'épidémie dans la région, on recense 14 cas confirmés au total dans la Vienne. Et 4 cas confirmés dans les Deux-Sèvres.

Le communiqué de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine © Radio France - capture écran

Dans la grande région, on dénombre 179 cas confirmés, dont vingt en cours d’investigation et un cas du 14 mars toujours en cours de géolocalisation. Les personnes pour lesquelles l’origine de la contamination n’est pas connue sont en cours d’investigation. La prise en charge s’organise et des recherches sont menées pour l’ensemble des cas confirmés afin d’identifier les sujets contacts pouvant présenter un risque et prendre les mesures de gestion appropriées, notamment pour protéger les personnes fragiles et ralentir la propagation du virus.

Coronavirus, les comportements à adopter face à différentes situations

A ce stade de l’épidémie, chacun a un rôle à jouer pour freiner la propagation du virus en appliquant les consignes de distanciation sociale c'est-à-dire limiter ses déplacements au maximum (courses, essence…) et adopter les gestes barrières. Ces mesures sont les plus efficaces et elles ont montré leur efficacité dans d’autres pays touchés par le coronavirus.

Pas de symptôme mais des interrogations sur le coronavirus

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7, c’est le 0 800 130 000.

Pour éviter de surcharger le 15, ne pas les contacter pour des questions générales.

Si votre question nécessite une réponse personnalisée, vous pouvez contacter votre médecin traitant qui connait votre dossier médical.