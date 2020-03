Coronavirus : deux nouveaux cas détectés en Charente-Maritime

La Charente-Maritime recense deux nouveaux cas positifs au Coronavirus mais aucun pour la Charente. 30 Charentais-Maritime sont contaminés au total. Pour ces cas, il s’agit de deux hommes dont l'état de santé n’est pas inquiétant à chaque fois. Ils sont maintenus à leur domicile respectif avec un suivi médical. Parmi les cas confirmés dimanche dernier et qui étaient en attente de géolocalisation, l'un d'entre eux se trouve en Charente-Maritime et fait donc partie de ces deux nouveaux cas recensés ce mardi. C'est un homme revenant des Hauts-de-France.

La Nouvelle-Aquitaine compte désormais 190 personnes infectées par le Covid-19 depuis fin janvier et le début de l'épidémie en France.

Deux millions de masques répartis en Nouvelle-Aquitaine

Ces stocks, d’environ 2 millions de masques FFP2 et chirurgicaux, seront distribués cette semaine selon les modalités suivantes :

L’ARS demandera aux établissements détenteurs de ces masques, pour la plupart des établissements sociaux et médico-sociaux, de conserver les quantités qui leur sont nécessaires pour leur fonctionnement,

Pour le surplus :

40% seront affectés aux établissements de santé en tension (masques FFP2),

60% seront répartis aux professionnels de santé libéraux (masques chirurgicaux) (priorité 1 : les médecins généralistes et les infirmiers / priorité 2 : les médecins spécialistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les dentistes, les sages-femmes).

Pour les régions où le virus ne circule pas activement, dont la Nouvelle-Aquitaine, la livraison du stock national sera réalisée le mercredi 18 mars.

Les établissements de santé seront livrés directement et centraliseront les stocks à destination des EHPAD et des structures médico-sociales concernées. Les masques à destination des professionnels de santé libéraux seront mis à leur disposition dans les officines de ville et leur seront remis sur présentation de leur carte de professionnel de santé et de leur numéro au Répertoire partagé des professionnels de santé.