Deux nouveaux cas de Covid-19 décelés à Ajaccio et Bastia, un nouveau décès en Ehpad, ce sont là les dernières données de la progression du virus dans l’île.

Coronavirus : deux nouveaux cas en Corse et un décès en EHPAD

Les statistiques de l’agence régionale de santé sont attendues tous les jours avec une certaine impatience. Elles permettent de mesurer la progression du virus en Corse. Une île qui compte désormais 358 cas positifs de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, c’est à dire un cas de plus à Ajaccio et un de plus à Bastia.

A ce jour, ce sont donc 68 personnes qui sont hospitalisées, dont 24 en réanimation ou en soins intensifs.

On ne compte pas ce mercredi 8 avril de nouveau décès en milieu hospitalier. En revanche, on déplore un décès en EHPAD, portant à 6 le nombre décès rattachés au Covid-19 depuis le début de l’épidémie.