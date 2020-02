Coronavirus : deux nouveaux cas en France annonce le directeur général de la Santé

Le directeur général de la santé annonce ce mardi soir deux nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en France. Il s'agit d'une femme de retour de Chine et d'un homme qui revient de Lombardie, en Italie.

Deux nouveaux cas de coronavirus Covid-19 sont confirmés en France ce mardi soir par le directeur général de la santé Jérôme Salomon. "Nous avons ce soir deux nouveaux cas, nous avons donc 14 cas confirmés : deux personnes hospitalisées, onze guéries et un décédé", a précisé le Pr Salomon lors d'un point de situation sur le Covid-19.

Il s'agit d'une jeune femme de retour de Chine le 7 février et hospitalisée à Paris. Elle est "porteuse" du Covid-19, mais montre "une trace de guérison récente", selon Jérôme Salomon, qui précise que "cette personne va très bien".

L'autre cas signalé ce soir est un homme français qui revient de Lombardie (Italie). Il est lui dans un hôpital d'Auvergne-Rhône-Alpes. "Son état n'inspire pas d'inquiétude", a ajouté le directeur général de la Santé.

Ces annonces portent à 14 le nombre total de cas enregistrés en France depuis le début de la crise du nouveau coronavirus : ils s'ajoutent aux 11 patients qui ont été déclarés guéris et ne sont plus hospitalisés, et à un Chinois âgé de 80 ans qui est décédé mi-février à Paris.

Reporter son voyage

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari conseille ce mardi sur franceinfo à "ceux qui prévoyaient de se rendre dans les zones les plus concernées [d'Italie] et qui peuvent potentiellement reporter leur voyage sont invités à le faire", alors que le coronavirus covid-19 se répand dans plusieurs régions d'Italie.

Il conseille par ailleurs aux personnes présentes dans les zones infectées par le coronavirus covid-19 "d'observer une quarantaine individuelle, de limiter les contacts sociaux, d'aménager du télétravail avec votre employeur, bref de se prémunir des contacts inessentiels".

Les zones concernées, en orange sur les cartes du ministère des Affaires étrangères, sont "l'Italie du nord, la Sicile, la Toscane, Hong Kong, Macau", alors que le foyer originel à Wuhan, en Chine, est en "zone rouge", explique le secrétaire d'État.