Coronavirus : deux nouveaux centres de vaccination ouvrent ce jeudi en Béarn

Deux centres de vaccination ouvrent ce jeudi, situés en dehors des grandes communes du département puisque l'un est à Sauveterre-de-Béarn et l'autre à Salies-de-Béarn. Un soulagement pour les habitants, qui n'auront plus à prendre la voiture pour recevoir leurs injections.

Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent leurs portes ce jeudi 29 avril en Béarn. L'un à Sauveterre-de-Béarn, à la maison de retraite de Coulomme, l'autre à Salies-de-Béarn, au pôle social. Deux petites communes, en milieu rural, et assez éloignées des grands centres de vaccination de Pau, Bayonne ou même Orthez, à 15 minutes environ en voiture par exemple de Salies. Un vrai soulagement pour les habitants, parfois âgés, qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les actifs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps libre pour aller se faire vacciner.

Des rendez-vous disponibles rapidement

A Salies-de-Béarn, des créneaux sont disponibles le matin, de 9h à 12h, et l'après-midi, de 15h à 19h, pour les personnes de plus de 55 ans avec des comorbidités ou déclarées prioritaires comme les enseignants ou les caissiers. Et "visiblement, il y avait un besoin", assure Isabelle Antier, adjointe au maire et en charge de ce nouveau centre de vaccination. Depuis l'ouverture de ces créneaux, le téléphone n'arrête pas de sonner, avec certains habitants surpris d'avoir un rendez-vous si vite. "Certains ont tenté de s'inscrire ailleurs et ils n'ont pas pu avoir de place", ajoute-t-elle.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone directement au 05.59.38.31.08 ou au 07.80.22.56.60

Les numéros si vous voulez prendre rendez-vous par téléphone à Salies-de-Béarn - Capture d'écran - site internet de la mairie de Salies-de-Béarn

Deux autres centres à partir du lundi 3 mai

Deux nouveaux centres de vaccination vont également ouvrir dès le lundi 3 mai, cette fois à Artix, à la salle communale, et Serres-Castet, au Trinquet.

A Pau, à la foire expo, 400 vaccins supplémentaires sont arrivés et de nouveaux créneaux sont donc disponibles ces jeudi et vendredi.