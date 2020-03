Coronavirus : deux nouveaux malades dans la région, 20 cas identifiés en Centre-Val de Loire

Même si la progression du virus semble plus lente dans la région Centre-Val de Loire, la maladie continue de faire de nouveaux malades. Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence Régionale de Santé (ARS), 20 cas de Covid 19 sont confirmés, soit deux de plus que mercredi. Un cas supplémentaire a été identifié en Indre-et-Loire (6 cas) et un cas supplémentaire également dans le Loiret (9 cas). Pour l'instant, selon l'ARS, aucun cas n'a été recensé dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher.

Situation au 11 mars en Centre-val de Loire :

5 cas identifiés dans l’Eure-et-Loir

6 cas identifiés en Indre-et-Loire

9 cas identifiés dans le Loiret

Pas de cas dans le Cher, l’Indre et en Loir-et-Cher.

L'Agence régionale de santé préciusé par ailleurs que le 10 mars a été publié pour simplifier le recours à la télémédecine qui détermine notamment les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus.

Organisation des élections municipales (circulaire du Ministère de l’Intérieur) :

Il n’est pas recommandé le port de gants ou de masques pour les personnes animant le bureau de vote, ni pour les votants. Un accès à un point d’eau avec du savon, avec une signalétique adaptée, sera mis en place, pour pouvoir se laver les mains à l’entrée et à la sortie pour limiter au maximum les contaminations. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une désinfection particulière des locaux. Mise en place de mesures destinées à faciliter le vote par procuration des personnes malades ou confinées et des personnes vulnérables accueillies en hébergement collectif

Rappel des consignes d'hygiène élémentaires

Penser à régulièrement se laver les mains, ne pas faire la bise, ne pas serrer la main, bien penser à tousser dans son coude... En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, vous pouvez contacter le Samu Centre 15 pour faire part de vos symptômes. D'autant plus si vous vivez ou si vous revenez depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le coronavirus. Si vous êtes malade, si vous avez ces symptômes, il ne faut surtout pas se rendre chez son médecin. Il faut éviter tout contact avec son entourage. Et le port du masque est conseillé